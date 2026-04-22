7 Bank Digital dengan Bunga Tinggi, Cocok untuk Nabung dan Deposito

Ilustrasi wanita menabung di deposit bank digital dengan bunga tinggi (Foto: Freepik)

Dulu, untuk membuka rekening tabungan sangat sulit. Setidaknya harus menyisihkan waktu 3-4 jam untuk mengantri di bank hanya untuk membuat rekening tabungan saja.

Di era teknologi seperti sekarang, proses pembuatan rekening bank bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor cabang.

Bagian terbaiknya, kita juga bisa langsung membeli produk keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang karena semua informasi secara transparan dijelaskan di dalam aplikasi.

Standar Suku Bunga

Perlu diketahui, Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk simpanan dalam Rupiah adalah 3,50 persen bagi bank umum dan 6,00 persen bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ketentuan batas bunga tersebut berlaku sejak 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Apabila ada bank atau lembaga keuangan yang menawarkan bunga di atas kebijakan, sebaiknya konfirmasi ke pihak terkait perihal ketentuan bunga dan risiko yang mungkin terjadi, karena jika ada masalah, selisihnya tidak dijamin oleh LPS.

Daftar Bank Digital yang Menawarkan Bunga Tabungan Tertinggi

1. Bank Jago

Bank Jago menawarkan berbagai jenis rekening tabungan dengan suku bunga kompetitif, mulai dari 1,50 persen hingga 6,00 persen (per tahun).

Berikut adalah rincian suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Jago:

Kantong Utama : 0,50% p.a (tidak terhubung dengan GoPay/Bibit) dan 1,50% p.a (terhubung dengan Gopay/Bibit)

Kantong Bayar/Kantong Bisnis : 0,50% p.a/ 2,50%p.a (tidak terhubung dengan Gopay/Bibit) dan 1,50% p.a (terhubung dengan Gopay/Bibit)

Kantong Nabung : 3,25% p.a

Kantong Terkunci : 4,00% p.a

Kantong Investasi (RDN) : 2,00% p.a

Kantong Mata Uang Asing : USD 2,75% p.a

GoPay Tabungan by Jago : 1,50% p.a.

GoPay Simpanan: 3,25% p.a

Selain tabungan harian, Bank Jago juga menawarkan Deposito dengan suku bunga yang menarik:

Rp1.000.000 - Rp99.999.999 = Rp5,00% (1 bulan), 5,25% (3 bulan), 5,25% (6-12 bulan)

Rp100.000.000 - Rp499.999.999 = 5.50% (1 bulan), 5,50% (3 bulan), 5,50% (6-12 bulan)

Rp500.000.000 - Rp999.999.999 = 5,75% (1 bulan), 5,75% (3 bulan), 5,75% (6-12 bulan)

2. Bank Neo Commerce

Bank Neo Commerce memiliki dua jenis tabungan yang menawarkan suku bunga yang menarik.

Pertama ada Tabungan NOW tanpa setoran minimal dengan suku bunga sebesar 4,00 persen per tahun yang dibayarkan setiap hari.

Bila masih kurang, bisa buka tabungan deposito dengan suku bunga hingga 7,25 persen. Berikut adalah rinciannya:

Deposito WOW 7 Hari : 4,75% p.a

Deposito WOW 1 Bulan : 5,75% p.a

Deposito WOW 3 Bulan : 6,25% p.a

Deposito WOW 6 Bulan : 6,75% p.a

Deposito WOW 12 Bulan: 7,25% p.a

3. Blu by BCA

Di Blu by BCA ada dua kategori tabungan yang menawarkan bunga kompetitif yang dapat disesuaikan dengan tujuan finansial pengguna, yaitu:

Rekening Tabungan:

bluAccount (tanpa minimal saldo) : 0,5% p.a

bluSaving/bluGether (tanpa minimal saldo): 3,00% p.a

Deposito:

bluDeposit (tenor 1-2 bulan) : Rp1.000.0000 - Rp9.999.999 (3,50% p.a), Rp10.000.000 - Rp99.999.999 (3,75% p.a), Rp100.000.000 - Rp499.999.999 (4,00% p.a), Rp500.000.000 - Rp999.999.999 (4,25% p.a), > Rp1.000.000.000 (4,50% p.a)

bluDeposit (tenor 3 bulan) : Rp1.000.0000 - Rp9.999.999 (3,50% p.a), Rp10.000.000 - Rp99.999.999 (3,75% p.a), Rp100.000.000 - Rp499.999.999 (4,00% p.a), Rp500.000.000 - Rp999.999.999 (4,25% p.a), > Rp1.000.000.000 (4,50% p.a)

bluDeposit (tenor 4-12 bulan): Rp1.000.0000 - Rp9.999.999 (3,50% p.a), Rp10.000.000 - Rp99.999.999 (3,75% p.a), > Rp100.000.000 (4,00% p.a)

4. Allo Bank

Di Allo Bank, nasabah bisa menikmati suku bunga mulai dari 4,00% hingga 6,50% (mengikuti tenor yang dipilih) untuk rekening tabungan Allo Grow.

Allo Bank juga menawarkan produk tabungan berjangka berupa deposito dengan minimal deposit sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga 5,5% yang berlaku untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

5. Jenius

Jenius adalah salah satu bank digital di Indonesia yang punya banyak produk tabungan dengan fasilitas menarik, salah satunya adalah Dream Saver (tabungan otomatis) dengan suku bunga sebesar 2,5% p.a.

Selain itu, ada beberapa produk tabungan lainnya yang menawarkan suku bunga yang menarik:

Maxi Saver:

Maxi Saver (10.000.000 - Rp49.999.999) : 1 bulan (3,00% p.a), 3 bulan (3,50% p.a, 6 bulan (3,25% p.a), 9 bulan (3,25% p.a), 12 bulan (3,25% p.a)

Maxi Saver (Rp50.000.000 - Rp249.999.999) : 1 bulan (3,25% p.a), 3 bulan (3,75% p.a, 6 bulan (3,50% p.a), 9 bulan (3,50% p.a), 12 bulan (3,50% p.a)

Maxi Saver (> Rp250.000.000): 1 bulan (4,00% p.a), 3 bulan (4,50% p.a, 6 bulan (4,25% p.a), 9 bulan (4,25% p.a), 12 bulan (4,25% p.a)

Flexi Saver:

Flexi Saver (< Rp5.000.000) : 0,00% p.a

Flexi Saver (>= Rp 5,000,000 s.d < Rp 15,000,000) : 2,50% p.a

Flexi Saver (>= Rp 15,000,000 s.d < Rp 50,000,000) : 2,75% p.a

Flexi Saver (>= Rp 50,000,000 s.d < Rp 500,000,000) : 3,00% p.a

Flexi Saver (>= Rp 500,000,000 s.d < Rp 1,000,000,000) : 4,00% p.a

Flexi Saver (>= Rp 1,000,000,000): 5,00% p.a

6. Superbank

Superbank memiliki 4 jenis produk tabungan dengan suku bunga yang cukup besar, yaitu:

Tabungan Utama : 5% p.a

Saku by Superbank : 5% p.a

Celengan by Superbank : 10% p.a

OVO Nabung: 5% p.a

Di luar produk tabungan di atas, Superbank juga menyediakan fasilitas tabungan berjangka atau deposito dengan keuntungan yang jauh lebih menggiurkan:

Deposito (Rp500.000 - Rp1.000.000.000) : 7 hari (6,00%), 14 hari (6,00%), 1 bulan (7,50%), 3 bulan (7,50%), 6 bulan (7,50%), 9 bulan (7,50%), 12 bulan (7,50%)

Deposito (> Rp1.000.000.000): 7 hari (6,00%), 14 hari (6,00%), 1 bulan (6,50%), 3 bulan (6,50%), 6 bulan (6,50%), 9 bulan (6,50%), 12 bulan (6,50%)

7. Line Bank by Hana Bank

Line Bank memiliki empat produk simpanan yang bisa dipilih sesuai target keuangan nasabah, yaitu:

Tabungan Reguler:

< 1 juta : 0,00% p.a

1 juta - 10 juta : 0,50% p.a

> 10 juta - 100 juta : 1,00% p.a

> 100 juta - 1 miliar : 1,50% p.a

> 1 miliar: 2,00% p.a

Goal Savings Basic:

6 bulan : 4,00% p.a

12 bulan : 4,25 p.a

24 bulan : 4,50% p.a

36 bulan: 5,00% p.a

Deposito Reguler:

1-2 bulan : 4,50% p.a

3-5 bulan : 4,75% p.a

6-12 bulan: 5,00%

Flexi Deposit: