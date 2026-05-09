Bank Mandiri Bagikan Ribuan Paket Buku melalui Mandiri Peduli Sekolah

Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya. (Dok. Bank Mandiri)

Ukuran Font Kecil Besar

Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional serta wujud Mandiri Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri mengambil langkah nyata untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program Mandiri Peduli Sekolah.

Program ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat akses pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui inisiatif bertajuk 'Buku Mandiri untuk Negeri', Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selama lebih dari dua dekade hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri terus berupaya berkontribusi sebagai penggerak ekosistem negeri dalam mencetak generasi emas Indonesia.

“Bank Mandiri meyakini bahwa akses terhadap sarana pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM unggul,” ujar Adhika, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, melalui program ini perseroan berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi proses belajar siswa di berbagai daerah, sejalan dengan upaya mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Karena itu, setiap paket yang disalurkan dilengkapi perlengkapan penunjang kegiatan belajar, seperti buku tulis dan alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar siswa secara optimal sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk Melayani Sepenuh Hati.

Sebagai bagian dari rangkaian program Mandiri Peduli Sekolah: Buku Mandiri Untuk Negeri, pada Maret 2026 Bank Mandiri juga telah menyalurkan 2.000 paket sekolah di Lombok.

Program ini juga melengkapi berbagai inisiatif Bank Mandiri di sektor pendidikan yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang nyaman, Bank Mandiri telah merenovasi 27 sekolah di 27 kota/kabupaten Indonesia.

Renovasi tersebut mencakup perbaikan sarana dasar, pengecatan ruang kelas, peningkatan sanitasi, serta penyediaan fasilitas belajar. Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan pojok baca di 27 sekolah untuk mendorong literasi siswa.

Di bidang pengembangan SDM, perseroan telah menyalurkan 267 beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam menciptakan generasi unggul secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga telah menyalurkan lebih dari 26 ribu paket tas sekolah dalam berbagai kesempatan. Bantuan tersebut mencakup distribusi untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra, program Ramadan 2026, serta penyaluran di sejumlah region operasional.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan juga berkomitmen mendorong lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan,” pungkas Adhika.