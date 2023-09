Bank Mandiri Galakkan Program SuperApp di Livin’ Fest

Bank Mandiri terus mengimplementasikan layanan digital dalam memenuhi kebutuhan transaksi finansial dan non finansial nasabah. Sebagai rangkaian menyambut HUT ke-25, Bank Mandiri kian aktif mendorong aktivasi Livin’ by Mandiri sebagai super app andalan perseroan lewat acara bertajuk Livin’ Fest.

Dalam rangkaian kegiatan yang digelar pada 14-17 September 2023 di Grand Indonesia ini, Bank Mandiri turut menggelar program #SuperAPPSuperLengkAPP yang memperkenalkan ragam fitur Livin’ by Mandiri secara langsung ke masyarakat. Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama menjelaskan, Livin’ by Mandiri memiliki tiga keunggulan yaitu kelengkapan produk dan fitur perbankan dan finansial, mendukung semua kebutuhan finansial hingga ke lifestyle, dan tetap mudah digunakan dalam satu aplikasi.



“Sebagai upaya yang konsisten dalam mewujudkan no. 1 financial dan lifestyle superapp, Livin’ by Mandiri melalui Campaign #SuperAPPSuperLengkAPP yang memiliki tiga keunggulan Comprehensive, Lifestyle, dan Seamless,” ujar Tim, sapaan akrab Timothy di Jakarta, Kamis (14/9).

Melalui Livin’ by Mandiri, lanjut Tim, nasabah dapat menikmati layanan perbankan langsung dari aplikasi dengan berbagai fitur di dalamnya. Mulai dari Buka tabungan di Livin’ dapat dilakukan kapan dan dimana saja hanya dalam hitungan menit.

Tak hanya itu, nasabah juga dapat langsung menikmati kemudahan transfer hingga Rp 300 juta dan berbagai fitur lainnya mulai dari bayar-bayar ke ribuan biller, top up e-wallet, investasi, hingga transfer valas tanpa perlu berpindah aplikasi.

Sebagai superapp, Livin’ mendukung kebutuhan lifestyle nasabah dengan beragam fitur yang inovatif. Seperti fitur pembayaran menggunakan Livin’ QRIS tanpa login di jutaan merchant, dan bebas memilih preferensi sumber dana seperti tabungan atau kartu kredit.

“Beli tiket pesawat, tiket kereta hingga tiket konser langsung di Livin’ Sukha. Mau belanja online juga bisa pakai kartu debit dan kredit virtual. Dengan fitur yang #superlengkAPP, nasabah tidak perlu khawatir karena Livin’ superapp tetap simpel dan mudah digunakan. Nasabah bisa melakukan transaksi tanpa login dengan keamanan yang tetap terjaga,” terang Tim.



Dalam memeriahkan #SuperAPPSuperLengkAPP event Livin’ Fest yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas mulai dari music performance, art installation, aktivasi produk, dan shopping program. Livin’ Fest juga turut dimeriahkan berbagai bintang tamu seperti Ayu Dewi, Christian Sugiono, Vidi Aldiano, hingga Deva Mahenra. Bank Mandiri juga melakukan literasi keuangan melalui Livin’ Talk yang membahas topik mulai dari investasi, lifestyle, dan keamanan bertransaksi.



Tak cuma itu, Bank Mandiri dan Grand Indonesia menawarkan berbagai benefit dan promo kepada nasabah dan calon nasabah Bank Mandiri seperti Cashback hingga Rp50 ribu transaksi menggunakan QRIS, Diskon hingga Rp100 ribu dengan tukar Livin’poin dan Bonus Voucher hingga Rp 200 ribu pada tanggal gajian dengan Mandiri Kartu Debit dan Kartu Kredit.

Kemudian, nasabah juga berkesempatan menikmati diskon hingga 50% di berbagai merchant, dan Bonus satu unit Vespa untuk transaksi palingaktif di Grand Indonesia hingga akhir tahun 2023. Bank Mandiri juga memberikan cashback hingga Rp750 ribu untuk nasabah yang melakukan pengajuan kartu kredit dan Cashback Rp25 ribu untuk pembukaan rekening baru.



Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menambahkan lewat serangkaian inisiatif yang akan berlangsung sampai pengujung tahun, Bank Mandiri optimis pengguna Livin’ by Mandiri dapat mencapai 25 juta di akhir 2023.

“Melalui Livin’ Fest ini, Bank Mandiri berharap nasabah semakin nyaman mengakses layanan perbankan via Livin’. Sebagai financial dan lifestyle superapp, Livin’ terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dengan fitur dan benefit yang semakin lengkap, yang mendukung kebutuhan lifestyle nasabah dan mudah digunakan,” jelas Aquarius.

Sebagai informasi, sampai Agustus 2023, Livin' by Mandiri telah diunduh hampir sebanyak 30 juta kali. Platform digital tersebut juga telah mengelola lebih dari 1,5 miliar transaksi. Meningkat 48% secara year-on-year (YoY). Begitu pula, jumlah nilai transaksi Livin’ by Mandiri mencapai Rp 1.800 triliun. Melesat 38% YoY, selaras dengan kebutuhan akan solusi finansial nasabah.