Bantah Beri Izin Wilayah Udara, Arab Saudi Ogah Jadi Tameng Militer AS

Arab Saudi secara tegas membantah kabar yang menyebutkan kerajaan tersebut mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer ofensif Amerika Serikat (AS) di tengah eskalasi konflik kawasan yang melibatkan Zionis Israel dan Iran.

Pernyataan bantahan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk, yang menjadi salah satu jalur vital perdagangan energi dunia.

Isu penggunaan wilayah udara menjadi sensitif karena berpotensi memperluas konflik terbuka di kawasan tersebut.

Stasiun televisi Al Arabiya, mengutip sumber internal, melaporkan Riyadh justru tengah berupaya meredakan ketegangan.

Arab Saudi disebut mendukung langkah mediasi yang diinisiasi Pakistan untuk mendorong tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

"Kerajaan tidak mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif. Ada pihak-pihak yang mencoba memberikan gambaran yang menyesatkan tentang posisi Arab Saudi karena alasan yang mencurigakan," kata sumber tersebut dikutip inilah.com, Jumat (8/5/2026).

Sanggahan atas Laporan Media Barat

Sanggahan itu menjadi respons langsung terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara oleh militer Amerika.

Laporan tersebut mengklaim kebijakan itu diambil setelah Amerika meluncurkan operasi untuk membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz, sebuah chokepoint vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global.

Mengutip pejabat Amerika dan Saudi, laporan itu juga menyebut pemerintahan Donald Trump tengah bersiap melanjutkan operasi pengawalan angkatan laut bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, didukung kekuatan laut dan udara AS.

Eskalasi Konflik dan Dampak Global

Ketegangan kawasan meningkat tajam sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan Iran terhadap Israel dan sekutu Amerika di kawasan Teluk.

Situasi semakin kompleks ketika Iran menutup Selat Hormuz, mengganggu arus distribusi minyak global dan meningkatkan kekhawatiran krisis energi internasional.

Amerika kemudian mengumumkan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April, disertai upaya negosiasi dengan mediasi Pakistan. Namun, perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan permanen.

Dalam perkembangan lanjutan, Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu, diiringi kebijakan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April.

Pada Selasa, Trump mengatakan militer AS akan untuk sementara menghentikan "Project Freedom", sebuah operasi yang bertujuan memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Meski demikian, ia menegaskan blokade terhadap Iran tetap berjalan dengan kekuatan penuh.

Diplomasi di Tengah Ancaman Perang Terbuka

Langkah Arab Saudi membantah keterlibatan militernya mencerminkan upaya menjaga posisi strategis sebagai aktor kunci di kawasan sekaligus menghindari keterlibatan langsung dalam konflik terbuka.

Di sisi lain, dukungan terhadap mediasi Pakistan menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi harapan terakhir untuk meredam konflik yang berpotensi meluas menjadi krisis regional bahkan global.

Dengan dinamika yang terus berkembang, kawasan Teluk kini berada di persimpangan antara eskalasi militer dan peluang perdamaian, sebuah situasi yang akan sangat menentukan stabilitas geopolitik dunia ke depan.