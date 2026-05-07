Bantah Kontrak Khusus, Bakom RI Bongkar Fakta Pertemuan INMF

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam Konferensi Pers Update PHTC Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Penanganan TB Serta Transformasi Pendidikan dan Penguatan Akses Pendidikan Bagi Kelompok Rentan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Badan Komunikasi (Bakom) RI memberikan penjelasan terkait pertemuan dengan Indonesia New Media Forum (INMF). Bakom RI menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak dengan INMF.

Bakom RI menjelaskan pertemuan dengan INMF merupakan tindak lanjut dari permohonan audiensi yang diterima pada Selasa (5/5/2026). Penjelasan tersebut disampaikan Bakom RI melalui rilis resminya seperti diterima inilah.com, Kamis (7/5/2026).

Kronologi Pertemuan Versi Bakom RI

1. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, Bakom menerima permohonan audiensi dari Indonesia New Media Forum (INMF). Di awal pertemuan tersebut, Bakom dan anggota INMF saling berkenalan. INMF menjelaskan tentang new media dan organisasi INMF. INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang. Beberapa informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab.

INMF memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama New Media Players.

Bakom merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media. Misalnya, tentang mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar dalam media konvensional. INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut "verifikasi".

2. Pada hari Rabu, 6 Mei 2026, Bakom mengadakan konferensi pers mingguan dalam rangka update Program Hasil Terbaik Cepat. Dalam kegiatan tersebut, new media turut hadir. Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kabakom M. Qodari menyebut bahwa masih ada beberapa isu yang harus di-settle antara new media dengan Dewan Pers dan media konvensional. Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas.

3. Penyebutan nama-nama new media dalam konferensi pers tersebut didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF kepada Bakom dalam pertemuan 5 Mei 2026 tersebut di atas.

Penjelasan Bakom RI

1. Bakom melihat bahwa realitas media saat ini sudah sangat berubah dan berkembang dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat ini setidaknya ada 4 jenis media: media konvensional, new media, media sosial, dan media DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian). Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK.

2. Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apapun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF. Istilah mitra sudah dijelaskan pada Kronologi poin 2.

3. Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik. Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah

4. Jika terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut menjadi perhatian untuk diperbaiki. Bakom memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing. Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

Sejumlah media yang disebut sebagai anggota INMF maupun yang terdaftar sebagai anggota pun ramai-ramai memberikan pernyataan sikap. Beberapa pihak yang memberitakan pernyataan sikap, antara lain Narasi, Pandemic Talks dan Bigalphaid.

1. Narasi

Dalam pernyataan sikapnya yang diunggah melalui akun Instagram resminya, @narasinewsroom. Di mana, dalam pernyataan sikapnya, Narasi menegaskan tidak tergabung dalam INMF.

"Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF ataupun Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026," begitu pernyataan sikap Narasi, seperti dilihat inilah.com, Kamis (7/5/2026).

2. Pandemic Talks

Pandemic Talks secara tegas membantah bahwa mereka tidak direkrut untuk menjadi mitra pemerintah. Namun, Pandemic Talks mengakui bahwa bagian dari INMF.

"Pandemic Talks tidak direkrut oleh Bakom RI. Keterlibatan Pandemic Talks dalam INMF merupakan bagian dari upaya membangun jejaring antarsesama New Media untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung," demikian pernyataan sikap Pandemic Talks yang diunggah melalui akun Instagram resminya, seperti dilihat pada Kamis (7/5/2026).