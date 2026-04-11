Bantah terkait Perkara Hukum, Sahroni: Pokoknya Minta Uang Atas Nama Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).(Foto: Antara/Devi Nindy)

Ukuran Font Kecil Besar

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membantah bahwa penyerahan uang sebesar Rp300 juta ke seseorang yang mengaku sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kasus hukum.

Politisi NasDem itu mengklaim tidak ada pembahasan perkara hukum dalam komunikasi dengan pelaku yang kini telah diamankan Polda Metro Jaya.

"Si Ibu itu tidak pernah membicarakan perkara, sama sekali tidak ada," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Sahroni menjelaskan, permintaan uang itu disampaikan pelaku secara langsung tanpa disertai penjelasan mengenai perkara hukum tertentu. Pelaku hanya mengaku sebagai perwakilan KPK dan mendesak agar uang segera diserahkan.

"Pokoknya minta uang saja atas nama pimpinan KPK," kata Sahroni.

Dalam prosesnya, pelaku bahkan mendatangi Sahroni hingga ke Gedung DPR dan berhasil masuk ke area ruang tunggu pimpinan.

“Pelaku datang langsung ke Gedung DPR, bahkan sampai ke ruang tunggu pimpinan. Ini cukup mengejutkan karena menggunakan nama KPK,” kata dia.

Sahroni mengaku sempat menunda permintaan tersebut karena merasa janggal, terlebih pelaku terus menghubungi dan mendesak agar uang segera diberikan.

"Saya menyampaikan hal ini ke pihak pembinaan KPK untuk memastikan, apakah benar ada permintaan tersebut. Dari sana disampaikan bahwa itu tidak benar. Saya langsung bilang, 'Tangkap saja kalau begini tidak benar,' katanya.

Setelah dipastikan sebagai modus penipuan, dilakukan koordinasi antara KPK dan Polda Metro Jaya untuk melakukan penindakan. Dalam proses tersebut, Sahroni diminta bekerja sama dengan menyerahkan uang sebagai bagian dari strategi penangkapan.

"Bagaimana mau menangkap orang kalau uang belum diberikan? Maka kami diminta untuk memberikan uang tersebut, bukan sebagai pembayaran, tetapi untuk memastikan siapa yang menerima," kata dia.

Pelaku bahkan sempat datang langsung ke Gedung DPR RI dan menemui korban di ruang tunggu pimpinan, sebelum akhirnya diamankan bersama pihak lain yang terlibat.

Dari pengungkapan kasus, aparat menyita barang bukti berupa uang sekitar 17.400 dolar AS atau setara Rp300 juta serta sejumlah atribut palsu seperti stempel dan surat berkop KPK.

Polda Metro Jaya menyebut pelaku berinisial TH (48) diduga menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban. Kasus tersebut kini masih dalam pendalaman aparat, dengan jeratan pasal penipuan sesuai ketentuan KUHP guna memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang.