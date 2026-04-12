Bantai Filipina, Thailand Puncaki Klasemen Grup B AFF U-17

Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Thailand melawan Filipina pada laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu (12/4/2026). (Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin)

Timnas Thailand berhasil memetik poin penuh usai membungkam Filipina dengan skor 5-1.

Hasil ini sekaligus membuat Thailand menjadi pemuncak klasemen sementara Grup B dalam pertandingan babak penyisihan Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4/2026).

Gol Thailand dicetak oleh Worawit Boonthaokaeo pada menit ke-9, Pattarawee Deebansok menit ke-28, Thodsadon Promsiridet menit ke-39, Sathaporn Phoojomjit menit ke-62, serta Frank Beckham Bacara (gol bunuh diri) menit ke-65.

Satu-satunya gol Filipina dicetak oleh Aaran Thomas Long pada menit ke-79.

Dari hasil pertandingan tersebut, Thailand menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B Piala AFF U-17 dengan raihan 3 poin. Sedangkan Filipina berada di peringkat akhir klasemen dengan defisit gol -4.

Jalannya Pertandingan

Mengawali babak pertama, Thailand langsung tampil agresif dengan melancarkan serangan ke jantung pertahanan Filipina sejak menit awal.

Tekanan tersebut berbuah hasil pada menit ke-9 setelah Worawit Boonthaokaeo berhasil membuka keunggulan bagi "Changsuek" melalui penyelesaian yang tenang di dalam kotak penalti.

Tertinggal satu gol, tim asuhan Joan Segura Farre berupaya merespons dengan membangun serangan hingga ke lini belakang Thailand, namun upaya mereka belum mampu membuahkan hasil untuk menyamakan kedudukan.

Thailand terus mengandalkan kecepatan serangan dari sisi sayap, khususnya melalui sektor kiri yang kerap merepotkan lini pertahanan Filipina.

Dominasi Thailand kembali berlanjut pada menit ke-28 ketika Pattarawee Deebansok menggandakan keunggulan melalui aksi individu. Ia berhasil melewati pemain belakang Filipina sebelum melepaskan tendangan ke sudut jauh sebelah kanan yang tidak mampu dijangkau kiper Jaime Rafael Jacob.

Memasuki menit ke-39, Thailand semakin menjauh setelah Thodsadon Promsiridet mencetak gol ketiga dengan memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Thanachit yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Filipina.

Menjelang akhir babak pertama, Thailand tidak mengendurkan intensitas serangan. Sejumlah peluang kembali tercipta melalui aksi Worawit, Itsarawat, hingga Pattarawee yang terus menekan pertahanan Filipina.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 3-0 tetap bertahan untuk keunggulan sementara Thailand.

Memasuki babak kedua, Filipina mencoba tampil lebih menekan dengan melancarkan serangan ke lini pertahanan Thailand, namun upaya tersebut belum mampu menciptakan peluang berbahaya.

Di sisi lain, Thailand yang tetap bermain efektif justru mampu menambah keunggulan pada menit ke-62 melalui aksi individu Sathaporn Phoojomjit yang sukses menaklukkan penjaga gawang Filipina setelah melewati kawalan pemain belakang.

Tiga menit berselang, Thailand kembali memperbesar keunggulan menjadi 5-0 setelah terjadi gol bunuh diri yang dilakukan Frank Beckham Bacara pada menit ke-65.

Gol bunuh diri tersebut, berawal dari penetrasi Worachit di sisi kanan pertahanan Filipina yang kemudian mengirimkan umpan ke tengah, namun upaya sapuan Bacara justru membuat bola masuk ke gawangnya sendiri.

Filipina akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 melalui sepakan Aaran Thomas Long yang tidak mampu dibendung penjaga gawang Thailand, Ranet Rattanabut, setelah memanfaatkan umpan matang dari Jordan Douglas Allen Villanueva.

Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Filipina terus berupaya menambah gol untuk memperkecil selisih, namun sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menemui sasaran.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap 5-1 untuk keunggulan Thailand.

Pada pertandingan selanjutnya, Thailand akan menghadapi Myanmar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Rabu (14/4) pukul 19:30 WIB, sementara Filipina akan melawan Laos pada hari dan tempat yang sama pukul 15:30 WIB.

Daftar susunan pemain

Thailand U-17: Ramet Rattanabut (GK), Worawit Boonthaokaeo, Thodsadon Promsiridet, Thanachit Khunchuen, Pattarathiti Popa, Phuttichat Sukprasroeth, Pattarawee Deebansok, Piyaphat Malisaichon, Pongkun Naveewong, Kanokphol Phetphan, Itsarawat Intharoth.

Pelatih: Sirisak Yodyadthai

Filipina U-17: Jaime Rafael Jacob Sandejas (GK), Leonardo Joshua Garcia, Johann Alexander Wicklein, Aarran Thomas Long, Johannesbern Ortigas, Jordan Douglas Allen Villanueva, Miel Irwin Fuentes, Christian Luis Trelles, Marc Zoe Hayahay, Frank Beckham Bacara, Francis Bien Dizon.

Pelatih: Joan Segura Farre