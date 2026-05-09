Bantai Semen Padang, Persik Selamat dari Degradasi

Pesepakbola Persik Kediri Telmo Castanheira (kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Bayu Otto (kanan) usai mencetak gol ke gawang Arema FC saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026). (Foto: Antara/Rizal Hanafi)

Persik Kediri meraih kemenangan penting atas Semen Padang FC pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Stadion GOR Haji Agus Salim Padang, Jumat (8/5).

Kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah memastikan Macan Putih bertahan di level tertinggi kompetisi Liga Indonesia musim depan. Keran gol tim asuhan pelatih Marcos Reina dibuka Jose Enrique yang memanfaatkan umpan matang dari Adrian Luna melalui skema tendangan bebas.

Bola yang mengarah ke depan gawang Kabau Sirah langsung disambar striker asal Spanyol itu dan berbuah gol pada menit ketiga. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Tak berhenti di situ, Jose Enrique kembali mencetak brace pada menit ke-52 setelah memanfaatkan umpan matang yang diberikan Telmo Castanheira.

Gol penutup kemenangan Persik Kediri dicetak Adrian Luna pada menit ke-54. Umpan datar Ernesto Gomez mampu dieksekusi dengan baik winger asal Uruguay yang berdiri bebas tanpa pengawalan di depan gawang Rendy Oscario.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Menurut dia, laga menghadapi Semen Padang yang telah terdegradasi tetap berbahaya dan penuh jebakan.

“Kami tahu ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami datang untuk mendapatkan tiga poin. Pertandingan seperti ini bisa berbahaya karena pemain kami bisa berpikir lawan sudah tidak punya motivasi. Bagi saya ini sebuah jebakan. Tapi kami datang dengan mentalitas bagus sejak awal,” ujarnya.

Marcos menilai tekanan tinggi yang diterapkan sejak menit awal menjadi salah satu kunci kemenangan Persik Kediri. Ia menyebut timnya sudah mengantisipasi kemungkinan perubahan skema permainan Semen Padang yang diterapkan pelatih Imran Nahumarury.

“Kami siap menghadapi mereka jika bermain dengan empat atau lima pemain belakang. Saat kami melakukan tekanan tinggi, mereka kesulitan. Di babak kedua kami lebih agresif dan lebih nyaman menguasai bola,” jelasnya.

Meski sudah aman dari ancaman degradasi, Marcos menegaskan Persik Kediri tetap memburu hasil maksimal pada dua laga tersisa musim ini saat menjamu Persija Jakarta dan laga penutup musim ini di kandang Persebaya Surabaya.

“Kami profesional dan ingin memenangkan setiap pertandingan. Dua laga berikutnya juga penting bagi suporter,” tambahnya.