Bantargebang dan Napas Panjang Jakarta yang Kian Terhimpit Sampahnya Sendiri

Setiap hari, Jakarta memproduksi satu hal yang tak pernah libur, sampah. Dari dapur rumah, warung, hingga pusat perbelanjaan, volumenya kini mendekati 8.000 ton per hari. Angka yang tak lagi sekadar besar, tapi sudah menekan sistem hingga ke batasnya.

Di ujung alirannya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menanggung beban itu. Tempat pembuangan utama tersebut kini dalam kondisi overload. Kapasitasnya terlampaui, risikonya meningkat, dari pencemaran hingga potensi longsor seperti yang pernah terjadi di zona 4A. Situasi ini menempatkan Jakarta dalam fase kritis.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut kondisi tersebut sebagai alarm yang tak bisa diabaikan. Menurutnya, volume sampah harian yang terus mengalir ke Bantargebang mencerminkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan yang ada.

"Kontribusi sampah ke Bantargebang mencapai sekitar 8.000 ton per hari. Ini menjadi tanggung jawab bersama," kata Hanif.

Hanif menegaskan, perubahan tidak bisa lagi setengah-setengah. Ia mendorong dua langkah utama, yakni transformasi teknologi dan transformasi manajerial. Teknologi seperti RDF dan PSEL disiapkan untuk mengurangi ketergantungan pada penimbunan, sementara dari sisi manajemen, pengelolaan harus lebih terukur hingga level RT/RW.

Targetnya jelas, mulai Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu. Artinya, sampah organik, yang selama ini mendominasi, harus diselesaikan di tingkat kota, bahkan sejak dari sumbernya. Namun di sinilah tantangan terbesar muncul.

Komposisi sampah Jakarta masih didominasi organik, sekitar 49,8 persen, disusul plastik 22,9 persen, serta kertas dan tekstil. Dengan komposisi seperti itu, pemilahan menjadi kunci. Tanpa pemilahan dari rumah tangga, seluruh sistem pengolahan berisiko tidak berjalan efektif.

Sayangnya, kesadaran memilah sampah belum merata. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui persoalan ini. Produksi sampah harian disebut berkisar 7.500 hingga 8.000 ton. Dalam kondisi tertentu bahkan bisa lebih tinggi. Sementara itu, kapasitas fasilitas pengolahan seperti TPS3R masih terbatas.

"Bantargebang sudah overload, bahkan bisa dibilang sekarat," kata Kepala Seksi Humas Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Yogi Ikhwan.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain memperkuat pengurangan dari sumber. Pemilahan sampah didorong menjadi empat kategori, yakni organik, daur ulang, B3 rumah tangga, dan residu.

Tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026). (Foto: Antara/Siti Nurhaliza)

"Kalau pemilahan ini berjalan, 50 persen persoalan bisa selesai dari sumber," ujar Yogi.

Di sisi lain, teknologi seperti RDF tetap dibutuhkan, tetapi lebih sebagai jaring pengaman. Selama pengurangan dan pemilahan belum optimal, pengolahan di hilir masih akan menanggung beban besar.

Tak hanya teknis, persoalan sampah Jakarta juga bersinggungan dengan tata kelola. Sejumlah proyek pengolahan sampah yang belum tuntas, seperti ITF Sunter, masih menyisakan masalah. Dugaan korupsi dalam proyek tersebut menambah kompleksitas persoalan.

Kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, terkait longsornya zona 4A semakin memperkuat sorotan terhadap pengelolaan yang dinilai belum profesional.

Untuk itu, DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sampah yang diketuai Judistira Hermawan. Pansus ini diharapkan tidak hanya merespons kejadian terbaru, tetapi membedah persoalan dari hulu ke hilir.

Judistira tampak tidak ingin tergesa-gesa. Di tengah dorongan percepatan kebijakan retribusi sampah, ia justru menekankan satu hal yang menurutnya kerap luput, yaitu kesadaran masyarakat.

Baginya, regulasi bisa disusun rapi, tarif bisa ditetapkan, bahkan sistem pembayaran bisa dimodernisasi. Namun tanpa perubahan perilaku, persoalan sampah Jakarta akan tetap berputar di tempat.

"Kesadaran itu fondasi. Jangan sampai kita bicara retribusi, tapi masyarakat belum siap," terangnya.

Pansus yang dipimpinnya memang tengah mendorong percepatan pembahasan Pergub terkait retribusi sampah. Draf aturan ini sudah bergulir sejak 2025 dan kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Secara substansi, kebijakan ini mengacu pada Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 dengan pendekatan polluters pay, siapa yang menghasilkan sampah, dia yang membayar.

Namun bagi Judistira, kebijakan tidak boleh berhenti pada logika fiskal semata. Ia melihat persoalan sampah Jakarta jauh lebih kompleks, mulai dari kebiasaan memilah yang belum merata, hingga ketergantungan pada TPST Bantargebang yang kian terbebani.

Karena itu, pendekatan yang diambil pansus tidak hanya soal pungutan, tetapi juga insentif. Wilayah yang mampu mengelola sampah secara mandiri, misalnya, akan didorong mendapatkan keringanan bahkan pembebasan iuran. Di sisi lain, masyarakat yang aktif sebagai nasabah bank sampah juga direncanakan tidak dikenakan retribusi.

"Jadi bukan sekadar bayar. Ada dorongan agar orang mengurangi dan mengelola sampahnya sendiri," katanya.

Di titik ini, arah kebijakan mulai terlihat, bukan menghukum, melainkan mengubah perilaku.

Pansus juga mulai menyentuh aspek yang selama ini sering terabaikan, nasib para petugas pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Mereka yang selama ini bekerja di garis depan, seringkali tanpa kepastian status, rencananya akan diakomodasi menjadi bagian dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu.

Truk tertimpa sampah TPST Bantargebang (foto: Polsek Bantargebang)

Di sisi lain, modernisasi juga menjadi perhatian. Sistem pembayaran retribusi didorong berbasis non tunai, mengikuti tren digitalisasi layanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci, sekaligus mengurangi potensi kebocoran.

Namun ia tampak sadar, semua rencana itu tetap perlu berpijak pada realitas lapangan. Bersama anggota lainnya, pansus telah melalukan kunjungan ke Bantargebang. Kunjungan itu bukan sekadar formalitas. Di sanalah wajah nyata krisis sampah Jakarta terlihat, gunungan sampah yang terus bertambah, ruang yang kian terbatas, dan tekanan yang tidak bisa lagi ditunda.

Retribusi sampah, pada akhirnya, hanyalah salah satu instrumen. Tantangan terbesarnya tetap sama, yaitu mengubah cara pandang warga terhadap sampah itu sendiri.

Dan di titik itulah, seperti yang diingatkan Judistira, pekerjaan besar Jakarta sebenarnya baru dimulai.

Sementara pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengingatkan agar pansus bekerja menyeluruh, termasuk menelusuri penggunaan anggaran dan proyek-proyek besar.

"Pansus harus mendalami dari awal hingga kasus terbaru agar rekomendasinya benar-benar menyelesaikan masalah," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi, termasuk dalam penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk proyek pengolahan sampah.

Di sisi kebijakan, pemerintah daerah tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang retribusi sampah yang mengacu pada prinsip polluters pay. Skema ini akan mengaitkan besaran iuran dengan daya listrik, sementara warga yang aktif di bank sampah berpotensi dibebaskan dari biaya.

Namun kebijakan ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri dan sebelumnya sempat menuai kontroversi.

Pansus juga mendorong agar kebijakan ini diiringi peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, petugas pengelola sampah di tingkat wilayah direncanakan akan diakomodasi sebagai PJLP Dinas Lingkungan Hidup.

Di tengah berbagai upaya tersebut, satu hal menjadi benang merah, persoalan sampah Jakarta tidak bisa lagi ditangani dengan cara lama.

Sebanyak 57 persen sampah berasal dari rumah tangga. Sisanya dari kawasan komersial. Artinya, solusi tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga di masyarakat dan pelaku usaha. Peran produsen pun disorot, terutama dalam mengurangi kemasan sekali pakai melalui skema extended producer responsibility (EPR).

Jakarta sebenarnya punya target besar. Pada 2030, tidak lagi mengirim sampah ke Bantargebang. Sebuah ambisi yang hanya bisa tercapai jika perubahan berjalan serentak, dari rumah tangga, sistem pengangkutan, hingga teknologi pengolahan.

Untuk saat ini, realitasnya masih berat. Sampah terus mengalir, kapasitas terus tertekan, dan waktu menuju perubahan semakin sempit. Jakarta tidak kekurangan rencana. Yang kini diuji adalah seberapa cepat rencana itu benar-benar dijalankan.