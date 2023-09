Bantu Nurlela Duet dengan Judika, Menteri Erick Jalankan Amanah Sang Ayah

Nurlela, penyandang disabilitas, mungkin tak pernah menyangka mipinya menjadi kenyataan. Dia bisa duet dengan Judika. Penyanyi kondang idolanya.

Semuanya bisa terwujud lantaran ada uluran tangan Menteri BUMN Erick Thohir. Instagram Story Menteri Erick, Sabtu (5/3/2022), mengunggah proses rekaman Nurlela dengan Judika.

Menteri Erick mengakui sangat hormat terhadap pesan serta didikan dari almarhum ayahandanya. Bahwa untuk mencapai kebahagian, salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah membantu orang lain meraih cita-cita atau mewujudkan mimpinya. Dan itu dilakukan Menteri Erick kepada Nurlela.

“Karena kita dapat amanah dan kebetulan kita mampu, kenapa tidak juga membantu mimpi-mimpi itu tercapai. Ketika kita diberikan amanah, kita harus bisa menjadi bagian membantu mewujudkan mimpi dari banyak pihak, yang memiliki kamampuan atau bakat yang diberikan Allah SWT,” ungkap Menteri Erick.

Menurut Menteri Erick, orang tuanya sering mengingatkan, bahwa ada kenikmatan luar biasa ketika kita mampu mewujudkan mimpi orang lain. Karena itu, ia mengajak masyarakat, untuk selalu saling membantu, jika memiliki kesempatan berbuat baik, mengingat masih ada Nurlela lain yang mungkin saja memiliki mimpi cita-cita namun perlu bantuan dukungan banyak pihak.

“Almarhum bapak saya juga luar biasa, sering ngajarin saya, bahwa kamu akan punya kenikmatan tersendiri kalau jadi orang yang mampu membantu banyak orang. Nah, karena itu, hal-hal kecil kadang bisa jadi besar. Menginspirasi. Karena hubungan antar manusianya, kita saling jaga. Nurlela saya rasa luar biasa, dengan keterbatasannya dia punya cita cita yang besar. Suaranya luar biasa bagus,” jelas Menteri Erick.

Rupanya, Menteri Erick kagum terhadap semangat, kerja keras, dan kemauan Nurlela untuk terus belajar, memanfaatkan potensi diri yang dianugerahi suara indah untuk bernyanyi. Demi mewujudkan mimpi, perlu ditiru masyarakat.

Selain berkeinginan untuk bernyanyi, Menteri Erick sempat bertanya kepada Nurlela, apa yang menjadi cita-citanya. Lalu, dijawab Nurlela bahwa ia ingin mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tuanya.

Selanjutnya, Menteri Erick meyakini bahwa mimpi Nurlela bisa terwujud. Harus tetap bersemangat untuk mengejar mimpi itu. “Nurlela tentu ada cita-cita, dengan mau menyanyi, nanti bisa mendapat pemasukan dan rezeki, untuk kembali berbuat terbaik untuk kedua orang tuanya,” ujar Menteri Erick.

Informasi saja, Nurlela merupakan salah satu penerima manfaat dari dukungan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN di Panti Sosial Penyandang disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh (PSRPD MENSENETRAWITU) Dinas Sosial Jawa Barat.

Menteri Erick mengatakan, anak-anak disabilitas merupakan realita yang ada di Indonesia. Menjadi peran setiap pihak untuk memberi dukungan. Pemerintah, menurutnya, tidak membedakan karena kalangan disabilitas juga bagian dari anak bangsa Indonesia dan memiliki kesempatan yang sama. “Sudah seharusnya kita hadir untuk mereka,” tandasnya.

Nurlela sendiri bersyukur, salah satu mimpinya bertemu artis idola bisa terwujud. “Pak menteri baik, bermurah hati, mengabulkan keinginan saya. Saya mau berkolaborasi dengan Judika. Ini satu kesempatan yang sudah sangat saya harapkan dari dulu. Ayah dan ibu saya pasti senang, keinginan saya terwujud,” ujar Menteri Nurlela, dengan berlinang air mata.

Dalam postingan Instagram Story Judika memastikan, lagu terbarunya dengan Nurlela, bakalan apik. Selain itu, Judika mendoakan kesembuhan untuk Menteri Erick yang sedang sakit.

“Pokoknya, Pak Erick Thohir pasti bangga melihat lagu ini nanti kelar. Pak Erick, semoga cepat sehat dan bisa nikmatin lagu ini nanti walaupun belum tahu ini jadinya seperti apa. Tapi, I promise you, this would be the best,” ucap Judika.