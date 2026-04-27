Banyak Diperdebatkan, KPK Terbuka Diskusi soal Batas Jabatan Ketum Parpol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dasar usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai bagian dari hasil kajian pencegahan korupsi di sektor politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat sistem kaderisasi dan proses penentuan kandidat di internal partai politik.

“Ini bagian dari temuan kajian KPK dalam ranah pencegahan korupsi, khususnya terkait dengan proses kaderisasi karena memang KPK mendorong adanya penguatan kaderisasi termasuk kandidasi dalam partai politik ya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (27/4/2026)

Ia menegaskan, kajian tersebut merupakan bagian dari fungsi pencegahan KPK untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi, termasuk dalam tata kelola partai politik.

Terkait adanya penolakan dari sejumlah partai politik yang menilai usulan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap otonomi partai, Budi menyatakan KPK menghormati berbagai pandangan yang berkembang.

“KPK juga menghormati dan terbuka dengan perbedaan pandangan tersebut dan tentunya dari hasil dan rekomendasi yang KPK sampaikan dari hasil kajian ini. Maka kemudian kami tentu terbuka untuk dilakukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut seperti apa yang fit bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Budi, KPK juga membuka ruang dialog lanjutan dengan para pemangku kepentingan guna membahas tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

“Dilakukan upaya-upaya perbaikan ya tentu nanti akan ada timeline dari tindak lanjut hasil kajian tersebut,” jelas Budi.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian terkait tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol)

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.

