Banyak Kepentingan Politik di Ambang Batas, Pemerintah Diminta Inisiasi RUU Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan penentuan ambang batas parlemen bukan perkara sederhana karena melibatkan berbagai kepentingan politik.

Ia pun mendorong pemerintah agar segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk terkait penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

“Penentuan Parliamentary threshold ini memang tidak mudah. Ada banyak kepentingan di dalamnya. Itulah sebabnya banyak pihak mendorong agar pembahasan RUU Pemilu segera dimulai,” ujar Saleh kepada Inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, agar pembahasan lebih efektif dan cepat, inisiatif revisi UU Pemilu sebaiknya datang dari pemerintah, bukan DPR.

“Agar lebih cepat dan efektif, pembahasan RUU Pemilu diharapkan menjadi inisiatif pemerintah. Pak Yusril sebagai Menko Polhukam diharapkan dapat membicarakan ini di tingkat internal pemerintah,” kata dia menekankan.

Saleh menambahkan, pembahasan tersebut tidak hanya mencakup ambang batas parlemen, tetapi juga berbagai aspek penting lain dalam sistem kepemiluan.

“Tidak hanya soal parliament threshold, tetapi juga termasuk sistem pemilu, konversi suara, pemilu eksekutif, penyelenggara pemilu, dan lain-lain,” jelas Saleh.

Ia meyakini, jika pemerintah yang lebih dulu menginisiasi pembahasan, dinamika perdebatan di parlemen dapat lebih terkendali.

“Kalau pemerintah yang memulai, perdebatan di tingkat parlemen akan sedikit lebih lunak. Partai-partai tidak mulai dari awal. Semuanya tinggal mencari titik kesepakatan dari DIM masing-masing fraksi,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

Ia menyebut setiap partai politik perlu memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI, sesuai jumlah komisi yang saat ini berjumlah 13.

“Misalnya yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril.

Menurut Yusril, partai yang tidak mencapai ambang tersebut dapat membentuk koalisi atau bergabung dengan fraksi lain, sehingga tidak ada suara pemilih yang hilang.