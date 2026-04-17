Banyak Pejabatnya Terbunuh, Iran Tuntut AS-Israel Tanggung Jawab Penuh atas Kejahatan Perang

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Iran secara resmi menuntut Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk bertanggung jawab penuh atas rentetan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk gugurnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa tindakan agresi tersebut bukan lagi sekadar urusan bilateral, melainkan pelanggaran berat terhadap stabilitas global.

"Kita harus melakukan ini. Bukan hanya Iran, tetapi seluruh komunitas internasional menuntut pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan AS dan Israel adalah kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar Baqaei dalam wawancaranya dengan RIA Novosti, Jumat (17/4/2026).

Pelanggaran Berat Konvensi Jenewa

Dalam tuntutannya, Teheran tidak sekadar melempar retorika politik. Baqaei secara spesifik merujuk pada Pasal Umum 1 Konvensi Jenewa 1949, sebuah landasan hukum humaniter internasional yang mewajibkan seluruh negara untuk menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perang.

"Karena tindakan AS dan Israel melanggar prinsip tersebut, saya percaya semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyerukan pertanggungjawaban mereka," tegas Baqaei.

Pernyataan keras ini merupakan buntut dari serangan militer gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026 silam. Serangan mematikan yang menargetkan sejumlah titik strategis di Teheran itu tidak hanya merusak infrastruktur negara, tetapi juga merenggut nyawa warga sipil dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Tragedi berdarah tersebut memicu eskalasi balasan yang masif. Militer Iran langsung merespons dengan melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer milik AS yang tersebar di kawasan Timur Tengah.

Kegagalan Diplomasi Islamabad

Di tengah bara api yang menyala, secercah harapan diplomasi sempat muncul. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan untuk membuka ruang dialog.

Langkah ini ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat tinggi antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, pada 11 April 2026 lalu. Islamabad dipilih karena dianggap Teheran sebagai mediator yang netral dan kredibel.

Sayangnya, meja perundingan tersebut berujung buntu. Pada 12 April 2026, Wakil Presiden AS J.D. Vance secara terbuka menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai titik temu. Delegasi Paman Sam terpaksa pulang ke Washington dengan tangan hampa tanpa adanya kesepakatan apa pun.

Kini, dengan seruan terbuka dari Teheran yang menuntut pengadilan internasional, prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah tampaknya masih harus melewati jalan terjal yang penuh ketidakpastian.