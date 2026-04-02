Banyak yang Butuh Dolar AS, Rupiah Kembali Nyungsep ke Rp17.019/US$

Berdasarkan data Google Finance pada Jumat (12/4/2024) hingga pukul 15.00 WIB, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.100 per dolar AS.

Nilai tukar (kurs) rupiah di pasar spot mengalami pelemahan dan kembali menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS (US$). Hingga perdagangan tengah hari, rupiah masih terpuruk ke posisi Rp17.019/US$.

Hingga pukul 12.33 WIB, rupiah melemah 0,21 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp16.983/US$. Pergerakan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia.

Peso Filipina mencatat pelemahan terdalam di Asia setelah terjun 0,67 persen. Disusul won Korea Selatan yang anjlok 0,62 persen, baht Thailand turun 0,37 persen, serta yen Jepang dan dolar Singapura yang masing-masing terkoreksi 0,35 persen.

Nasib serupa dialami dolar Taiwan yang melemah 0,21 persen, serta yuan China dan ringgit Malaysia yang masing-masing turun 0,17 persen.

Sebaliknya, rupee India menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melesat 1,52 persen. Disusul dolar Hong Kong yang menguat tipis 0,01 persen.

Sebelumnya, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menyebut sejumlah sentimen negatif yang menekan rupiah.

Pertama, investor global cenderung menghindari risiko di tengah gejolak akibat konflik di Timur Tengah, pascaserangan Presiden AS Donald Trump bersama Israel terhadap Iran.

Selain itu, pasar emerging market dinilai kurang menarik sehingga memicu arus keluar dana asing.

Kedua, permintaan valuta asing (valas) domestik meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan impor.

Faktor lain adalah musim pembagian dividen yang turut mendorong permintaan dolar AS di pasar domestik, serta pembayaran utang luar negeri yang bergeser akibat periode libur Lebaran.