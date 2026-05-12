Bapanas Jamin Stok Beras 5 Juta Ton Aman, Harga di Pasar Terkendali

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilitas harga beras nasional saat ini dalam posisi aman. Kekuatan stok nasional ini ditopang oleh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog yang menyentuh angka lima juta ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah terus memelototi keseimbangan harga di lapangan. Targetnya, petani tetap mendapat untung layak, namun harga di meja makan masyarakat tetap terjangkau.

"Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ada petani, pedagang beras, hingga konsumen. Petani kita ada 115 juta orang di seluruh Indonesia yang berproduksi padi," ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Lindungi Petani dari Harga Anjlok

Salah satu instrumen kunci yang dimainkan Bapanas adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk Gabah Kering Panen (GKP), dipatok sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Angka ini menjadi 'pagar' agar harga gabah di tingkat petani tidak terjun bebas saat musim panen raya tiba.

Amran menekankan, keberpihakan pada petani adalah harga mati untuk menjaga ketahanan pangan. Jika petani merugi, mereka akan berhenti menanam, dan dampaknya Indonesia akan dipaksa bergantung pada impor.

"Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain," tegas Amran dengan nada lugas.

Update Harga Beras di Pasar

Berdasarkan data Bapanas hingga 10 Mei, rata-rata harga beras nasional cenderung stabil. Meskipun beras premium di wilayah Indonesia timur sempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), rata-rata nasionalnya justru melandai di angka Rp15.758 per kg. Angka ini turun tipis dibanding pekan sebelumnya yang sebesar Rp15.801 per kg.

Untuk beras medium, harga masih terkendali di dalam rentang HET dengan rata-rata Rp13.444 per kg. Sementara itu, harga GKP nasional tercatat di angka Rp6.925 per kg, dengan Sulawesi Tenggara sebagai daerah harga terendah (Rp6.500) dan Sumatera Barat tertinggi (Rp7.700).

Jurus Operasi Pasar Bapanas

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam jika terjadi gejolak. Dengan amunisi stok CBP lebih dari 5 juta ton, pemerintah memiliki ruang intervensi yang sangat luas hingga semester dua tahun ini.

Strategi yang disiapkan meliputi penguatan distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan kondisi stok beras nasional yang relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif," tutur Ketut.

Sinyal positif juga datang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Mei 2026 menunjukkan tren penurunan di 23 provinsi. Khusus untuk beras, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga menyusut dari 116 menjadi 105 kabupaten/kota. Ini menjadi bukti bahwa strategi stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah mulai membuahkan hasil di lapangan.