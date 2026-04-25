Bappisus Minta Pengusaha MBG tak hanya Kejar Cuan

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto dalam acara Asosiasi Pengusaha Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengimbau para pengusaha yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

Hal ini disampaikan menyusul temuan praktik pengurangan kualitas dan porsi makanan di lapangan.

“Saya minta kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di sini ya mohon sebagai pengusaha ya jangan hanya berpikir profit profit profit profit dan profit,” kata Aris dalam acara Asosiasi Pengusaha Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Aris menekankan program MBG tidak semata-mata proyek bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral.

Menurutnya, keuntungan tetap diperbolehkan, namun tidak boleh diperoleh dengan cara menurunkan kualitas makanan.

“Kalau semuanya untung, harus untung, tapi tidak memperbesar keuntungan dengan memperkecil spesifikasi. Berilah anak-anak kita makanan sehat yang bergizi sesuai dengan porsinya,” ujarnya.

Selain itu, Aris mengungkapkan pemerintah juga menemukan sejumlah praktik penyimpangan di lapangan, seperti pengurangan jumlah bahan makanan yang seharusnya diberikan sesuai standar.

“Kalau ini kontraktor biasanya menurunkan spesifikasi. Semen harusnya 10 karung 10 sak hanya 5 sak. Makan bergizi gratis telur ikan lele daging yang harusnya sekian gram dipotong sekian gram,” ucapnya.

Aris menambahkan, praktik serupa juga terjadi pada pembagian lauk pauk. Ia menyoroti pembagian ayam dan telur yang porsinya dikurangi dari ketentuan awal.

“Saya juga melihat dagingnya dipotong ya toh kalau satu ayam mungkin jadi 12 ini jadi 16 jadi 20. Ikan lelenya ya toh segini telur ya toh mungkin harusnya satu minggu tiga kali, empat kali, lima kali ya telur mungkin dua kali segala macam,” jelasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Aris menegaskan pemerintah telah mengambil tindakan terhadap dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar. Ia pun meminta seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam program ini untuk menjaga kualitas dan tidak melakukan kecurangan, demi keberhasilan program MBG dalam meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Sampai detik ini saya koordinasi terus dengan BGN sudah 1.700 sekian SPPG yang di-suspend diberhentikan sementara evaluasi. Mereka harus perbaikin berikan proposal untuk perbaikan. Tidak bisa memperbaiki tutup banyak SPPG lain yang akan berdiri,” paparnya.

