Barang Bukti Kebakaran yang Tewaskan Anggota BPK Dibawa ke Labfor

Polisi terus mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh di kediamannya. Sejumlah barang bukti dari ruang kerja korban yang terbakar di lantai empat kini telah dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium forensik (Labfor) untuk diperiksa lebih lanjut.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol I Putu Yuni Setiawan mengatakan, proses olah tempat kejadian perkara (TKP) masih berlangsung dengan melibatkan tim identifikasi serta Puslabfor Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pemicu awal munculnya api di lokasi kejadian.

"Segala barang yang ada di atas kita bawa ke Labfor, kandungannya apa, apakah mudah terbakar atau tidak, itu nanti akan diperiksa," kata Putu kepada wartawan.

Ia menegaskan, seluruh temuan di lokasi tidak langsung disimpulkan sebelum hasil uji laboratorium keluar. Penyidik, kata dia, masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang berada di rumah saat kejadian, termasuk asisten rumah tangga.

Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB dan menghanguskan ruang kerja korban hingga sekitar 80 persen. Api juga sempat terlihat masih menyala saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Hingga kini, polisi belum menarik kesimpulan terkait penyebab kebakaran. Hasil pemeriksaan Labfor diharapkan dapat memberikan kejelasan atas insiden yang menewaskan Haerul Saleh tersebut.