Barcelona Dominasi Tim Terbaik La Liga Musim 2025/2026

Pemain Barcelona mendominasi personel tim terbaik Liga Spanyol (La Liga) musim 2025/2026 setelah sukses mempertahankan gelar juara mereka.

Enam pemain Barcelona masuk dalam daftar tersebut yang menegaskan supremasi skuad asuhan pelatih Hans-Dieter "Hansi" Flick sepanjang musim.

Di sektor pertahanan, Barcelona diwakili kiper Joan Garcia serta bek Eric Garcia. Sementara di lini tengah dan depan ada Pedri dan wonderkid Lamine Yamal menjadi sorotan lantaran tampil konsisten.

Kemudian di bangku cadangan tim terbaik itu ada dua pemain Barcelona lainnya yaitu Pau Cubarsi dan Raphinha.

Sementara itu, Real Madrid mengirim tiga wakil ke daftar susunan utama yakni gelandang Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan penyerang Kylian Mbappe.

Mbappe tampil impresif secara individu dengan memimpin daftar pencetak gol terbanyak La Liga lewat torehan 24 gol dari 28 pertandingan. Penyerang asal Prancis itu juga mencatat empat assist dan menjadi pemain paling produktif di kompetisi musim ini.

Parade juara Barcelona (foto:FCBarcelona)

Selain Barcelona dan Real Madrid, sejumlah pemain dari klub lain turut masuk daftar "Tim Musim Ini" (Team of The Season/TOTS). Villarreal diwakili bek tangguh Mourino, sedangkan Espanyol mengirim Carlos Romero untuk mengisi sektor kiri pertahanan. Posisi penyerang depan diisi oleh Vedat Muriqi dari Mallorca.

Muriqi sendiri berada di posisi dua dalam daftar top skor LaLiga dengan 22 gol. Dia masih bersaing dengan Mbappe dalam perburuan trofi pichichi dengan tiga pertandingan tersisa.

Lamine Yamal menjadi salah satu pemain paling mencuri perhatian musim ini. Setelah musim lalu meraih penghargaan Best U23 Player, winger berusia 18 tahun itu kembali tampil luar biasa dengan mencatat 16 gol dan 11 assist dalam 28 laga La Liga.

Adapun daftar bangku cadangan TOTS dihuni sejumlah nama besar seperti Pau Cubarsi dan Raphinha (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Thibaut Courtois (Real Madrid) serta Alberto Moleiro (Villareal).

Barcelona sendiri saat ini mengoleksi 91 poin dari 35 laga di klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026, unggul jauh atas Real Madrid yang berada di posisi kedua dengan 77 poin. Sudah juara, Barcelona kini berambisi untuk menutup musim ini dengan raihan 100 poin.

Berikut daftar susunan pemain terbaik La Liga musim 2025/2026:

Kiper: Joan Garcia (Barcelona)

Bek: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mourino (Villarreal), Eric Garcia (Barcelona), Carlos Romero (Espanyol)

Gelandang: Federico Valverde (Real Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Pedri (Barcelona)

Penyerang: Lamine Yamal (Barcelona), Vedat Muriqi (Real Mallorca), Kylian Mbappe (Real Madrid)

Cadangan

Kiper: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Bek: Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid)

Gelandang: Pablo Fornals (Real Betis), Luis Milla (Getafe), Alberto Moleiro (Villarreal)

Penyerang: Raphinha (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).