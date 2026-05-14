Barcelona Gagal Cetak 100 Poin, Hansi Flick Kecewa Sedikit

Barcelona dipastikan gagal mengukir rekor prestisius 100 poin di La Liga musim 2025-2026. Hasil minor ini dipastikan setelah Blaugrana takluk di tangan Alaves lewat pertandingan sengit di Stadion Mendizorroza, Kamis (14/5/2026) dini hari WIB.

Meski trofi juara Liga Spanyol sudah aman dalam genggaman, pelatih Hansi Flick tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Rekor emas yang sudah di depan mata kini resmi sirna.

Flick mengakui bahwa motivasi pasukannya sangat tinggi untuk memenangkan laga. Namun, motivasi saja tidak cukup untuk meredam determinasi Alaves yang sedang berjuang mati-matian lolos dari jurang degradasi.

"Kami mencoba mengendalikan permainan, tetapi di lini serang kami tidak setajam biasanya. Kami ingin menang, tapi hari ini tidak memungkinkan. Liga 100 poin kini tidak akan tercapai," ujar Flick pascalaga, melansir dari Marca.

Masa depan sudah kelihatan

Di balik kegagalan mencetak rekor tersebut, Flick memanfaatkan laga ini untuk mengeksplorasi kedalaman skuad.

Pemain pelapis seperti Bernal dan Espart mendapatkan menit bermain yang berharga. Satu nama yang mencuri perhatian adalah Alvaro Cortes.

Bek muda tersebut tampil sangat solid di jantung pertahanan meski harus berhadapan dengan barisan striker berpengalaman. Flick memberikan pujian khusus atas ketenangan Cortes dalam menguasai bola, yang ia sebut sebagai buah dari kerja keras di sesi latihan.

Bagi Flick, masa depan Barcelona tetap cerah berkat loyalitas para pemain mudanya."Para pemain mencintai Barca dan ingin bermain di sini. Ada koneksi spesial pada pemain La Masia, dan itu sangat fantastis bagi masa depan klub," tambahnya.

Rotasi kiper

Selain membahas performa tim, pelatih asal Jerman tersebut mengklarifikasi keputusannya menurunkan Wojciech Szczesny di bawah mistar gawang.

Ia menegaskan bahwa hal itu murni strategi rotasi demi memberikan waktu istirahat bagi Joan Garcia. Garcia dipastikan akan kembali menjadi starter pada laga berikutnya.

Flick juga memilih tutup kuping dan enggan menanggapi spekulasi luar terkait komentar Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Fokus utamanya saat ini adalah menyapu bersih sisa kompetisi dengan kemenangan.

"Saya kecewa dengan hasil ini, tapi kita harus menerimanya. Mereka (Alaves) sedang bertarung untuk bertahan di liga. Sekarang kami harus lebih fokus. Masih ada dua pertandingan tersisa dan kami ingin memenangkan keduanya," tutup Flick optimistis.