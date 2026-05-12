Barcelona Juara LaLiga, Lamine Yamal Balas Ejekan Jude Bellingham Usai El Clasico

Lamine Yamal dari FC Barcelona merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan LaLiga EA Sports antara FC Barcelona dan RCD Espanyol de Barcelona di Spotify Camp Nou pada 11 April 2026 di Barcelona, ​​Spanyol. (Foto: Eric Alonso/Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, tampak membalas ejekan yang pernah dilontarkan oleh gelandang Real Madrid, Jude Bellingham. Sindiran tersebut dilemparkan Yamal melalui media sosial setelah Blaugrana sukses mengunci gelar juara Liga Spanyol (LaLiga) pada Minggu (10/5) waktu setempat.

Dalam laga bertajuk El Clasico tersebut, Barcelona sukses membungkam Real Madrid dengan skor 2-0 berkat gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Hansi Flick unggul 14 poin dari rival abadi mereka dengan hanya menyisakan tiga pertandingan liga, sekaligus menyegel gelar juara musim ini.

Yamal, yang dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera hamstring, tidak ikut bermain dalam laga tersebut. Namun, pemain berusia 18 tahun itu turut turun ke lapangan untuk merayakan gelar juara bersama rekan-rekan setimnya setelah peluit panjang dibunyikan.

Pada hari Senin, pemain sayap Timnas Spanyol tersebut mengunggah foto dirinya di tribun saat merayakan kemenangan Barcelona. Kemenangan tersebut menandai dominasi Barcelona yang sukses memenangi tujuh dari delapan El Clasico sejak Hansi Flick ditunjuk sebagai pelatih pada musim panas 2024.

Dalam unggahan tersebut, Yamal menulis pesan singkat dalam bahasa Inggris: "Talk is cheap" (Bicara itu mudah/murah), disertai dengan tujuh emoji wajah menangis.

Sejarah Psywar dengan Bellingham

Pesan tersebut diyakini secara luas sebagai balasan langsung kepada Jude Bellingham. Bintang Timnas Inggris itu pernah mengunggah kalimat yang sama persis—"Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!"—ketika Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona 2-1 di ajang LaLiga pada bulan Oktober lalu.

Unggahan Bellingham pada bulan Oktober tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Yamal memanaskan suasana jelang El Clasico dengan mengklaim bahwa Real Madrid kerap "merampok dan mengeluh." Buntut dari komentar tersebut, para pemain Madrid yang dipimpin oleh kapten Dani Carvajal sempat menegur Yamal secara langsung di atas lapangan seusai kemenangan mereka.

Kemenangan Real Madrid pada bulan Oktober tersebut sempat membawa Los Blancos unggul lima poin atas Barcelona di puncak klasemen LaLiga.

Namun, momen tersebut rupanya menjadi titik balik yang krusial dalam perburuan gelar juara di Spanyol. Setelah kekalahan menyakitkan itu, Barcelona mengamuk dan sukses memenangkan 23 dari 25 pertandingan liga berikutnya, yang berpuncak pada kemenangan di hari Minggu dan memastikan gelar liga berturut-turut (back-to-back) bagi klub di bawah komando Hansi Flick.