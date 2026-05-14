Barcelona Gagal Kejar 100 Poin Usai Kalah dari Deportivo Alaves

Barcelona gagal meraih 100 poin di klasemen akhir Liga Spanyol 2025/2026 setelah kalah 0-1 dari Deportivo Alaves pada laga pekan ke-36 Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz, Kamis (14/5/2026) WIB.

Satu-satunya gol pada pertandingan itu dibuat Ibrahim Diabate pada menit 45+1. Hasil tersebut menjadi kemenangan penting bagi Alaves dalam upaya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Sementara itu, bagi Barcelona, hasil negatif itu datang setelah mereka memastikan gelar juara Liga Spanyol musim ini.

Dengan dua pertandingan tersisa, Barcelona ada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 91 poin dari 36 laga. Sementara Alaves naik ke peringkat 15 dengan 40 poin dari 36 pertandingan.

Jalannya pertandingan

Pada laga tersebut, Alaves yang tengah berupaya menghindari degradasi meladeni permainan Barcelona dengan penuh keberanian.

Sementara itu tim tamu yang menurunkan nama-nama seperti Roony Bardghji, Alejandro Balde, Wojciech Szczesny, Marcus Rashford dan bek belia Alvaro Cortes kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka.

Pelatih Barcelona Hans-Dieter "Hansi" Flick memang melakukan delapan perubahan dalam susunan pemain utama dari laga sebelumnya kontra Real Madrid, Minggu (10/5).

Rotasi besar tersebut membuat permainan Blaugrana kurang efektif, terutama di lini depan.

Peluang pertama langsung hadir ketika laga baru berjalan satu menit. Diabate hampir membawa Alaves unggul cepat, tetapi penyelesaian akhirnya masih melebar dari gawang Szczesny.

Barcelona mencoba merespons melalui sejumlah serangan balik. Namun, hingga pertengahan babak pertama, kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih yang benar-benar membahayakan gawang lawan.

Alaves yang membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona bawah terus memberikan tekanan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum, tepatnya menit 45+1.

Diabate sukses memenangkan duel dengan Marc Bernal sebelum melepaskan tendangan voli di depan gawang yang gagal dihentikan Szczesny. Gol tersebut membawa Alaves unggul 1-0 hingga babak pertama tuntas.

Setelah turun minum, Barcelona meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun, pertahanan disiplin Alaves mampu meredam setiap peluang yang dibangun tim tamu.

Skuad berjuluk Blaugrana terus mencoba menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada gol balasan yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Alaves bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Susunan pemain

Deportivo Alaves: Antonio Sivera-pg, Angel Perez, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (Carlos Benavidez, 80'), Abde Rebbach, Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, 64'), Toni Martinez, Ibrahim Diabate (Aitor Manas, 64')

Barcelona: Wojciech Szczesny-pg, Jules Kounde, Pau Cubarsi (Xavi Espart, 62'), Alvaro Cortes, Alejandro Balde (Joao Cancelo, 79'), Marc Casado (Pedri 62'), Marc Bernal (Tommy Marques, 87'), Roony Bardghji (Ferran Torres, 62'), Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.