Barcelona Konfirmasi Lamine Yamal Absen hingga Akhir Musim

Lamine Yamal dari FC Barcelona kecewa selama pertandingan LaLiga EA Sports antara Girona v FC Barcelona di Estadi Municipal Montilivi pada 16 Februari 2026 di Girona Spanyol (Foto: David Ramirez/Soccrates/Getty Images)

Raksasa Liga Spanyol, Barcelona, mengonfirmasi bahwa bintang muda mereka, Lamine Yamal, dipastikan harus absen hingga akhir musim ini akibat mengalami robekan pada otot hamstring.

Beruntungnya, pihak klub menyatakan sang pemain diyakini akan pulih tepat waktu untuk berlaga di ajang Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 18 tahun itu telah menjalani serangkaian tes medis di pusat pelatihan Barcelona pada Kamis (23/4) waktu setempat.

Sebelumnya, ia terpaksa ditarik keluar lapangan saat mengalami cedera tepat setelah mengambil dan mencetak gol penalti dalam kemenangan 1-0 Barcelona atas Celta Vigo di Spotify Camp Nou, Rabu (22/4).

Pihak klub memastikan bahwa Yamal akan menjalani "rencana perawatan konservatif" dan menghindari tindakan operasi.

Namun, konsekuensinya, ia tidak akan bisa tampil dalam enam pertandingan terakhir Blaugrana musim ini.

Meski demikian, manajemen asal Catalan tersebut menambahkan bahwa Yamal "diperkirakan akan tersedia untuk Piala Dunia.

" Tim Nasional Spanyol (La Roja), yang menjadi salah satu tim favorit juara, dijadwalkan akan memulai kampanye mereka dalam 53 hari ke depan, tepatnya pada 15 Juni melawan Tanjung Verde di Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol tergabung di Grup H bersama Arab Saudi dan Uruguay.

Pesan Emosional dari Sang Bintang

Menyikapi cedera parah yang menimpanya di momen krusial, Yamal langsung mencurahkan perasaannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Cedera ini menyingkirkan saya tepat di saat saya paling ingin berada di lapangan, dan rasanya lebih menyakitkan daripada yang bisa saya jelaskan," tulis Yamal.

"Sangat menyakitkan tidak bisa berjuang bersama rekan setim dan tidak bisa membantu saat tim membutuhkan saya. Namun, saya percaya pada mereka, dan saya tahu mereka akan memainkan setiap pertandingan dengan segenap jiwa."

"Saya akan berada di sana, meskipun hanya dari luar, mendukung, menyemangati, dan mendorong mereka seolah-olah saya sedang bermain. Ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Saya akan kembali lebih kuat, lebih lapar dari sebelumnya, dan musim depan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas semua pesannya, dan Visca el Barça," pungkasnya.

Ujian Berat Barcelona Menuju Gelar Juara

Kehilangan Yamal jelas merumitkan ambisi Barcelona untuk mengunci gelar juara LaLiga secara beruntun (back-to-back) di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Saat ini, mereka masih berada di posisi terdepan, unggul sembilan poin atas Real Madrid di peringkat kedua dengan hanya enam pertandingan tersisa.

Ujian terberat menanti saat kedua rival abadi tersebut bertemu di laga El Clasico jilid kedua musim ini pada 10 Mei mendatang di Spotify Camp Nou. Laga tersebut diprediksi akan sangat memengaruhi arah perburuan gelar.

Selain El Clasico, Barcelona juga harus menghadapi laga tandang sulit melawan Getafe, Osasuna, Alaves, dan Valencia, serta menjamu Real Betis.

Situasi krisis di lini serang Barcelona semakin pelik karena mereka juga masih kehilangan Raphinha akibat cedera. Penyerang asal Brasil itu berharap bisa kembali tampil tepat saat El Clasico bulan depan.

Untuk sementara waktu, Barcelona harus bergantung penuh pada daya gedor dari Ferran Torres, Robert Lewandowski, dan Marcus Rashford.

Sepanjang musim ini, Lamine Yamal telah mencatatkan performa gemilang meski sesekali berjuang mengatasi masalah pubalgia (hernia olahraga). Ia sukses menorehkan 45 penampilan di semua kompetisi dengan koleksi 24 gol dan 17 assist.