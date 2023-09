Barcelona-Real Madrid Berlaga di JIS, Anies: Welcome Back to Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, digelarnya event Internasional di Jakarta membuktikan bahwa Indonesia khususnya Jakarta mampu mengendalikan pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan Anies jelang laga Barcelona, Real Madrid, dan Atletico De Madrid, di Jakarta International Stadion (JIS) dan di Bali Desember mendatang.

"Kami senang sekali Bali dan Jakarta terus bermitra, berkolaborasi jadi event internasional. Karena dua tempat ini jadi pintu gerbang Indonesia ke dunia dan dunia ke Indonesia. Harapannya bukan sekadar event internasional, tapi mengirimkan pesan bahwa Indonesia aman dan terkendali kondisi pandemi," kata Anies dalam Konferensi Pers Turnamen Sepakbola International Youth Championship (IYC), Kamis (18/11/2021).

Dengan ajang internasional ini, Anies berharap dapat mengundang turis mengunjungi Indonesia, khususnya Jakarta dan Bali.

"Kita harap teman-teman dunia internasional yang hadir, mereka akan menjadi duta untuk sampaikan ke dunia internasional situasi di Jakarta-Bali, karena itu welcome back to Bali and Jakarta kepada internasional turis di tempat ini. Kami bayangkan akan ada banyak yang hadir," ujarnya.

Anies optimis JIS dapat digunakan secara maksimal mskipun pada Desember mendatang pembangunan stadion belum rampung 100 persen.

"JIS adalah sebuah stadion yang mudah-mudahan jadi kebanggaan kita semua, walaupun pada bulan Desember besok memang belum 100 persen tuntas tapi fasilitas utamanya sudah siap. Jadi pertandingan sepak bola sudah siap, fasilitas penunjang yang sifatnya wajib untuk sebuah pertandingan Insyaallah siap semuanya," tandasnya.

Laga final Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid U18 di JIS akan digelar pada 11 Desember 2021. Pada 4-8 Desember 2021 akan digelar babak penyisihan terlebih dahulu di Stadion Kapten I Wayan Dipta di Provinsi Bali.