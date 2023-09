Barcelona Tutup Pintu untuk Kepulangan Lionel Messi

Presiden Barcelona Joan Laporta mengaku sudah menutup pintu untuk kepulangan mantan pemainnya yang kini menjadi bintang Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi.

Penuturan Laporta terungkap melalui jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano dalam cuitannya di twitter. Kemungkinan kembalinya Messi ke Catalan dikatakannya hampir mustahil, sebab manajemen Barca tidak pernah mempertimbangkan opsi tersebut.

“Tidak ada pembicaraan dengan Leo Messi mengenai potensi kembalinya ke Barca. Kenyataannya adalah kami tidak mempertimbangkan kemungkinan ini,” tegas Laporta dikutip dari twitter Fabrizio Romano, Selasa (29/3/22).

Laporta juga berdalih, jika hubungan Barcelona dan Messi saat ini terbilang tidak begitu harmonis. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir La Pulga yang sempat mengutarakan niatnya kembali ke Barcelona, tidak disambut baik oleh sang Presiden.

Kendati demikian, Laporta sebetulnya masih berharap legenda hidup Azulgrana sekelas Lionel Messi dapat hadir kembali ke Catalan dalam peresmian nama stadion baru Camp Nou yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat.

“Komunikasi saya dengan Messi tidak lagi lancar, tetapi saya ingin Leo hadir di sini bersama kami selama peresmian stadion baru. Camp Nou akan selalu menjadi rumahnya,” tukas Laporta.

Sebagaimana diketahui, publik Catalan tampaknya akan menyongsong awal musim baru dengan percaya diri tinggi. Kekuatan Barcelona juga praktis lebih meningkat dari musim sebelumnya, usai menggaet sponsor baru yakni perusahaan musik asal Swedia, Spotify.

Tidak main-main, tim asuhan Xavi Hernandez setidaknya akan mendapat kucuran dana segar senilai 320 juta dollar atau setara Rp4,6 triliun dari perusahaan layanan streaming audio tersebut. Blaugrana pun mengkonfirmasi bahwa kesepakatan mereka dengan Spotify tercapai dengan beberapa syarat.

Selain sebagai sponsor utama yang otomatis mejeng di jersey Dani Alves dkk. Kehadiran Spotify sekaligus akan memberikan catatan baru dalam sejarah Barcelona yang melibatkan penamaan stadion.

“FC Barcelona dan Spotify, layanan berlangganan streaming audio paling populer di dunia, telah mencapai kesepakatan bagi perusahaan Swedia (Spotify) untuk menjadi Mitra Utama Klub dan Mitra Streaming Audio Resmi,” demikian tertulis dalam laman resmi Barcelona.

“Spotify akan muncul sebagai sponsor utama di jersey Barcelona baik pria dan wanita. Ini juga akan mengganti nama stadion menjadi "Spotify Camp Nou" sebagai bagian dari kerja sama dengan raksasa audio streaming,” seperti tertulis official Barcelona.

Barcelona tercatat sudah menginjak rumput Camp Nou sejak 65 tahun silam tepatnya di musim 1957. Perubahan nama dari stadion kebanggan Cules ini akan menjadi sejarah baru bagi klub yang telah berdiri pada tahun 1899 tersebut.

Barça president Laporta about Salah and Robert Lewandowski: "Top players want to join Barça, that's clear", he told RAC1 🔴 #FCB

"I can't say if we're in talks for Lewandowski and Salah or not - or into the club they'll tell me that I'm creating problems in the negotiations". pic.twitter.com/nA346kf5mJ