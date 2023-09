Barcode Sudah Berusia 50, QR Code Siap Menyalip

Bunyi 'bip' merek dagang saat produk dipindai dari barcode terdengar sekitar enam miliar kali per hari di seluruh dunia dan sekitar 70.000 item terjual setiap detik. Namun kode pindai ini kini menghadapi persaingan dari QR code atau kode QR yang lebih mudah.

Saat ini, teknologi sepetak garis vertikal tidak beraturan yang merevolusi check-out di supermarket dan memfasilitasi globalisasi ritel sudah memasuki usia 50 tahun. Pesaingnya adalah QR code yang lebih muda, yakni kotak berisi informasi yang banyak digunakan di telepon pintar yang lebih mudah digunakan.

Teknologi barcode telah menjadi begitu terintegrasi dalam pengalaman berbelanja sehingga mudah untuk melupakan betapa teknologi ini telah merevolusi ritel dengan mempercepat proses pembayaran dan memberi pengecer kemampuan untuk melacak produk serta mengelola inventaris dengan lebih baik.

Mengutip AFP, Barcode tidak hanya mengidentifikasi produk, tetapi "memberi para profesional di toko akses ke fungsi lain," kata Laurence Vallana, kepala France de SES-Imagotag, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam penandaan elektronik.

Barcode pertama dengan desain seperti bullseye ditemukan pada tahun 1948 oleh dua orang mahasiswa Drexel University bernama Norman J Woodland yang terinspirasi kode morse dengan rekannya Bernard Silver. Mereka tertarik untuk mengatasi masalah industri supermarket, yang sangat membutuhkan metode pengelolaan inventaris dan check-out pelanggan yang lebih baik. Pasangan ini menerima paten pada tahun 1952.

Tidak sampai hampir dua dekade kemudian, pada tahun 1971, insinyur AS George Laurer menyempurnakan teknologi ini dan bergerak menuju komersialisasi. Teknologi barcode semakin dimudahkan dengan kehadiran laser atau Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ini adalah sebuah penemuan yang memberikan aplikasi UPC Woodland dan Silver di lengan. Apa yang mereka butuhkan untuk membuat barcode menjadi kenyataan dan lebih mudah adalah karena peran cahaya laser ini.

Pada 3 April 1973, standar untuk mengidentifikasi produk telah disepakati oleh sejumlah pengecer besar dan perusahaan makanan. Kemudian dikenal sebagai EAN-13, yang merupakan singkatan dari European Article Number dan jumlah digit dalam barcode.

Tahun berikutnya, pada 26 Juni di negara bagian AS Ohio, produk pertama dipindai: sebungkus permen karet yang sekarang disimpan di Museum Nasional Sejarah Amerika di Washington.

Saat ini, organisasi non-pemerintah Global Standard (GS) 1 mengelola sistem barcode dan menghitung sekitar dua juta perusahaan sebagai anggotanya. Ini memberi perusahaan 'nomor item perdagangan global' yang unik untuk setiap produk, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kode batang. Setiap perusahaan harus membayar biaya tahunan berdasarkan penjualan mereka, hingga hampir US$5.000 per tahun.

Kini barcode digunakan untuk mengidentifikasi banyak hal tidak hanya urusan barang jualan. Sudah banyak teknologi yang menggunakan barcode. Seperti pasien di rumah sakit, memvalidasi resep, mengotomatiskan proses pembuatan, masuk ke jaringan WiFi, bertukar informasi kontak, check-in penumpang maskapai dan penonton film, memeriksa belanjaan dan pembelian eceran lainnya, membantu Anda melacak kalori menggunakan aplikasi smartphone dan masih banyak lagi.

Barcode sederhana ini akan segera memberi jalan ke standar lain yang dikembangkan oleh organisasi, kata Renaud de Barbuat dan Didier Veloso, masing-masing kepala GS1 Global dan GS1 Prancis. Standar baru, berdasarkan QR, atau kode Quick Response, akan diperkenalkan sekitar tahun 2027.

Jika barcode telah dibandingkan dengan jeruji penjara oleh para pengritik atas komersialisasi masyarakat yang berlebihan, permainan China Go dengan kepingan putih dan hitamnya di atas kotak papan adalah inspirasi bagi pembuat kode QR Jepang, Masahiro Hara.

Dikembangkan pada tahun 1994, kode QR dapat menyimpan lebih banyak informasi karena dibaca secara horizontal, seperti barcode, tetapi sekaligus juga vertikal. Alih-alih harus mencari informasi di database untuk disertakan dengan suatu produk, kode QR dapat mengintegrasikan informasi secara langsung, seperti komposisi produk dan instruksi daur ulang.

GS1 percaya pindah ke format kode QR memungkinkan berbagi lebih banyak informasi tentang produk serta konten, memungkinkan penggunaan baru yang dapat diakses oleh konsumen serta pengecer.

Karena ponsel cerdas dapat membaca kode QR, ini adalah cara mudah untuk mengirim orang ke situs web untuk mendapatkan informasi tambahan, yang mengarah ke adopsi luas oleh perusahaan, artis, dan bahkan museum. Mereka bahkan digunakan oleh sistem pembayaran.

Tetapi barcode kemungkinan akan tetap ada selama bertahun-tahun yang akan datang karena dunia harus secara bertahap beralih ke kode QR.

Saat ini, beberapa sektor dan bisnis sudah menggunakan kode QR dan dipastikan akan semakin meluas pemakaiannya. Selama pandemi COVID-19 misalnya, sudah banyak aplikasi menggunakan kode QR untuk memasuki area umum, rumah sakit, atau saat pelaksanaan vaksinasi.