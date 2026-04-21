Bareskrim akan Kirim Tim Medis dan Siap Jemput Paksa Anton Timbang

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mempertimbangkan upaya paksa menyusul absennya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT) dalam pemeriksaan dalam kasus dugaan tambang nikel ilegal di Konawe Utara.

Anton yang sudah berstatus sebagai tersangka mengaku sakit, sehingga urung hadir memenuhi pemeriksaan yang terjadwal, Selasa (21/4/2026) hari ini.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, menegaskan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan segera mengirimkan tim dokter untuk mengecek kondisi tersangka yang mengaku sakit tersebut.

"Betul. Kami segera mengirimkan tim medis, tim dokter, dan melayangkan panggilan yang kedua, dan selanjutnya untuk melakukan upaya paksa," ujar Irhamni di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Irhamni menjelaskan sedianya Anton Timbang dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka hari ini. Namun, melalui kuasa hukumnya, AT kembali meminta penundaan dengan alasan kondisi kesehatan.

"Baik, sesuai jadwal hari ini pemeriksaan Anton Timbang sesuai panggilan-panggilan sebagai tersangka. Akan tetapi, PH nya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," jelasnya.

Karena itu, penyidik akan memastikan apakah alasan tersebut valid atau hanya upaya untuk menghindar dari proses hukum.

"Tapi oleh sebab itu, tentunya kami penyidik akan memastikan kebenarannya, apakah yang bersangkutan sakit atau tidak. Kami akan segera melayangkan panggilan yang kedua dan melakukan pengecekan kesehatan apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau penghindaran memberikan keterangan kepada penyidik," tambah Irhamni.

Menurutnya, kehadiran tersangka sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas penyidikan serta memberikan hak bagi tersangka untuk membela diri secara sah di hadapan hukum.

"Tentunya ini menjadi penting untuk asas kepastian hukum dan keseimbangan keterangan, bahwa yang bersangkutan harus memberikan keterangan untuk melakukan pembelaan dirinya di dalam proses penyidikan sebelum nanti dilakukan upaya-upaya lainnya," kata dia.

"Mungkin kami segera melakukan panggilan yang kedua dan melakukan upaya hukum selanjutnya. Terima kasih," tandasnya.

