Bareskrim Bongkar Lagi Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG, Kerugian Negara Ditaksir Rp234 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri kembali menggencarkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dalam waktu 13 hari sejak pengungkapan sebelumnya pada 7 April, Bareskrim Polri kembali menindaklanjuti 223 laporan polisi dengan menetapkan 330 tersangka. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam operasi tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

"Ini cukup signifikan rekan-rekan, karena saya, kami yang berada di depan ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak main-main dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG," kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syarifudin dalam sesi jumpa pers di Bareskrim Polri, Selasa (21/4/2026).

"Situasi saat ini sedang tidak baik, banyak masyarakat mengeluhkan tentang kesulitan mencari BBM dan LPG," lanjut Nunung.

Kerugian Negara

Dalam periode pengungkapan 7 hingga 20 April, kerugian negara akibat penyalahgunaan energi tersebut kata Nunung ditaksir mencapai Rp234 miliar lebih.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, Nunung turut memaparkan data sepanjang 2025 hingga 2026, di mana terdapat 65 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

Dari jumlah tersebut, 46 kasus telah dinyatakan lengkap (P21), sementara 19 lainnya masih dalam proses penyidikan.

Tak Ada Kompromi

Ia menegaskan Polri tidak akan berkompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk jika melibatkan oknum aparat. Penindakan juga dilakukan dengan dukungan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Kami sudah berkomitmen bahwa siapapun yang terlibat, baik itu dari anggota TNI maupun anggota Polri, kita akan lakukan tindakan tegas. Ini untuk memberikan efek jera kepada oknum maupun pelaku usaha," tegas Nunung.

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.

"Para pelaku ini bukan hanya mengkhianati negara, tetapi mengkhianati masyarakat. Saya tegaskan sekali lagi, model-model kayak gitu nanti akan berhadapan dengan kami," jelasnya.

"Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan energi. Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemilik modal, penampung, maupun aktor yang bermain di belakang atau di balik layar akan kami kejar, kami tindak, dan kami proses sampai tuntas," lanjutnya memungkas.