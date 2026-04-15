Bareskrim Bongkar Pabrik Whip Pink Beromzet Miliaran Rupiah, Ribuan Tabung Disita

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap pabrik Gas N2O merk Whip-Pink di wilayah Jakarta. (Foto: Bareskrim Polri).

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar praktik produksi dan peredaran ilegal gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip Pink di wilayah Jakarta. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan dilakukan pada 13–14 April 2026, dimulai dari penelusuran di ruko hingga lokasi produksi.

"Pengungkapan perkara tindak pidana kesehatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi jenis gas N2O merek Whip Pink," kata Eko dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Kasus ini bermula dari informasi terkait peredaran gas tersebut di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan penyamaran dengan memesan produk melalui nomor WhatsApp yang teridentifikasi.

"Setelah pesanan terkonfirmasi oleh admin melalui WhatsApp, tim melakukan transaksi pembayaran senilai Rp578.000 yang ditransfer melalui rekening BCA atas nama Suplaindo Sukses Sejahtera," ujarnya.

Barang pesanan kemudian dikirim menggunakan jasa ojek daring dengan titik pengambilan di Gang Mantri 4, Kemayoran. Dari situ, penyidik melacak lokasi yang digunakan sebagai tempat distribusi.

"Selanjutnya, sekira pukul 22.30 WIB tim melakukan penindakan dengan memasuki ruko tersebut dan mendapati seorang laki-laki bernama saudara Sugiyo serta ditemukan produk-produk tabung gas N2O merek Whip Pink berbagai varian berat di lokasi tersebut," jelasnya.

Pengembangan Kasus

Pengembangan kasus membawa penyidik ke wilayah Pulogadung, Jakarta Utara. Di lokasi ini, polisi menemukan pihak yang berperan sebagai admin penjualan sekaligus bagian akuntansi bernama Etikasari.

"Dari hasil interogasi singkat diketahui bahwa Saudari Etikasari menggunakan tiga unit handphone untuk melakukan tugasnya sebagai admin penjualan produk gas N2O merek Whip Pink," tuturnya.

Selanjutnya, penyidik menelusuri lokasi produksi yang berada di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Di tempat tersebut, petugas menemukan empat pekerja yang terlibat dalam proses produksi.

"Pada Selasa, 14 April 2026, tim memasuki alamat dimaksud dan mendapati empat orang laki-laki atas nama Slamet Triyono, Sultoni, Suprastyo, dan Asep Saprijal yang merupakan karyawan di lokasi produksi gas N2O merek Whip Pink," ungkapnya.

Polisi memastikan tempat produksi tersebut berada di bawah naungan PT Suplaindo Sukses Sejahtera dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“PT Suplaindo Sukses Sejahtera belum memiliki legalitas dan izin edar BPOM terkait produksi dan penjualan produk gas N2O merek Whip Pink,” ujarnya.

Sita Barang Bukti

Dalam penggerebekan di dua lokasi, yakni Kemayoran dan Pademangan, petugas menyita ribuan tabung gas siap edar beserta peralatan produksi. Total terdapat 1.784 tabung berbagai ukuran, mulai dari 640 gram hingga 5.100 gram, serta 274 tabung kosong yang siap diisi ulang.

Selain itu, polisi juga menemukan ribuan nozzle, mesin pengisian otomatis, mesin pres, cairan perasa, hingga perlengkapan pengemasan.

“Tim juga menemukan produk gas N2O merek Whip Pink berbagai varian berat yang sudah siap edar, kardus pengemasan, label plastik berwarna pink bertuliskan Whip Pink berbagai varian berat, stiker untuk kemasan produk, hot gun, serta timbangan,” ujarnya.

Dalam jaringan ini, para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari operator mesin, petugas pengemasan, pengawas produksi, hingga pengemudi distribusi. Polisi juga mengidentifikasi pihak yang diduga mengatur operasional produksi dan distribusi.

“Diketahui bahwa yang mengatur jalannya operasi dari rekrutmen karyawan hingga pelaporan hasil produksi adalah saudara Sanjaya,” jelasnya.

Selain itu, pemilik lokasi produksi dan gudang pengiriman disebut berinisial Andi Hioe, Sencen, dan Jason Hioe.

Meski beroperasi tanpa izin resmi, jaringan ini diketahui memiliki distribusi luas dengan 16 gudang yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia.

Eko menyebut omzet bisnis ilegal tersebut mencapai puluhan miliar rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

"Omzet penjualan produk ini sangat fantastis. Pada bulan Desember saja mencapai Rp7,1 miliar, dan rata-rata per bulan berada di angka Rp2 hingga Rp5 miliar," tuturnya.

Dalam praktiknya, proses distribusi dilakukan dengan sistem pemesanan daring. Admin akan mengatur pengiriman barang dari gudang terdekat menggunakan jasa ojek online.

"Kemudian memesankan ojek online untuk melakukan pengambilan pada gudang tersebut," pungkasnya.