Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Tambang Emas Ilegal

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).(Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani)

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali mengembangkan kasus dugaan pertambangan emas ilegal. Terbaru, penyidik menetapkan dua tersangka baru yang diduga terlibat dalam jaringan pengolahan dan distribusi emas tanpa izin.

Kedua tersangka tersebut berinisial DHB dan VC. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan dua tersangka baru yang diduga kuat turut serta dalam kegiatan pertambangan tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam perkara ini, DHB diketahui pernah menjabat sebagai Direktur PT Simba Jaya Utama (SJU) pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022. Ia juga merupakan anak dari SB alias A, sosok yang sebelumnya diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut.

Namun, SB telah meninggal dunia sehingga proses hukum terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan.

"SB alias A telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dituntut dengan alasan demi hukum sehingga berdasarkan gelar perkara, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka (DHB dan VC)," katanya.

Sementara itu, tersangka VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Penyidik menduga keduanya terlibat dalam aktivitas penampungan hingga penjualan emas yang berasal dari pertambangan ilegal. Rangkaian kegiatan itu mencakup pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga distribusi emas tanpa izin.

Selain dugaan tambang ilegal, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan tersebut. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak.

"Penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan serta instansi terkait lainnya dalam pengungkapan perkara ini," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap kedua tersangka.

Keduanya dijerat dengan sejumlah pasal terkait pertambangan ilegal dan pencucian uang, di antaranya Undang-Undang tentang Minerba, KUHP, serta UU TPPU.

Ade menegaskan penindakan ini menjadi bagian dari komitmen penegak hukum dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

"Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal, sebagai salah satu upaya melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang," katanya.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama, penyidik telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka lain, yakni TW, DW, dan BSW. Sejumlah lokasi juga telah digeledah guna mengusut aliran dana yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.