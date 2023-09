Barito Pacific Cetak Laba Rp478 Miliar Sepanjang 2022

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mencetak pendapatan konsolidasi sebesar 2,96 miliar dolar AS sepanjang 2022. Nilai tersebut setara Rp44,28 triliun mengacu pada kurs Rp14.951,25 per dolar AS.

Perusahaan tetap berhasil mencetak laba sebesar 32 juta dolar AS sepanjang 2022. Angka ini setara Rp478,44 miliar.

Padahal, pendapatan konsolidasi mengalami penurunan 6,1 persen dibandingkan pendapatan di tahun 2021 akibat dari gangguan suplai dan demand di segmen petrokimia.

Presiden Direktur Barito Pacific, Agus Pangestu mengatakan, tahun 2022 merupakan bukti keputusan tepat perusahaan untuk melakukan diversifikasi ke segmen pilar energi yang memberikan kontribusi lebih stabil dan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik secara grup.

“Industri petrokimia, mengalami tingkat ketidakstabilan yang tinggi dalam skala global, tetapi segmen energi perusahaan yang stabil terus menjadi penopang untuk kinerja grup secara konsolidasi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/3/2023) malam.

Selanjutnya, kata dia, perusahaan akan berkomitmen untuk memajukan strategi ekspansi dengan mengkonsolidasikan aset panas bumi untuk memperkuat posisi perusahaan pada energi terbarukan.

"Keputusan strategis ini diharapkan dapat memantapkan posisi kami sebagai perusahaan energi yang paling beragam dan terintegrasi, serta satu posisi terbaik untuk membantu program transisi energi," ucapnya.

Sejalan dengan pendapatan yang melambat, EBITDA konsolidasi perusahaan turun dari 797 juta dolar AS menjadi 475 juta dolar AS.

Sebagian karena tidak adanya pemulihan margin di segmen petrokimia dengan fundamental yang berasal dari segmen panas bumi.

"Itu yang menyebabkan margin EBITDA tergerus menjadi 16,05 persen dari 25,26 persen pada tahun sebelumnya," ungkap dia.

Perusahaan juga tetap mempertahankan profil likuiditas yang besar sebagai penyangga terhadap masa-masa yang tidak pasti.

Dia menyebutkan, posisi utang terhadap modal perusahaan di 2022 mencapai 51,6 persen dan utang bersih terhadap ekuitas sebesar 0,63 kali. Ini menunjukkan profil keuangan yang sehat untuk mendukung ekspansi dalam beberapa tahun ke depan.

BREN Dibentuk pada 2022

Pada tahun 2022, sambung dia, perusahaan merealisasikan rencana konkret untuk memperkuat posisi perusahaan dan memanfaatkan peluang melalui pembentukan Barito Renewables Energy (BREN).

BREN akan memungkinkan manajemen untuk memperluas cakupan portofolio energi terbarukan dan memperluas sumber daya pendanaan perusahaan.

Selain pembentukan BREN, perusahaan juga telah menyelesaikan konsolidasi aset panas bumi dengan menambah kepemilikan efektif mayoritas di aset Wayang Windu, Salak, dan Darajat.

Penyelesaian restrukturisasi grup dan konsolidasi aset menandai tonggak sejarah untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang emiten dengan kode saham BRPT ini di sektor energi terbarukan.

Terakhir, sebagai apresiasi perusahaan kepada pemegang saham Barito Pacific atas dukungannya yang berkelanjutan, manajemen telah menyelesaikan pembagian saham bonus dengan rasio masing-masing 475 saham untuk 2 saham bonus.