Kekayaannya Rp693 miliar, Ini Profil Barron Trump Putra Bungsu Donald Trump

Barron Trump adalah putra kelima dari Presiden AS Donald Trump yang sempat mencuri perhatian publik karena memiliki tinggi badan hampir dua meter di usia 18 tahun.

Ia pernah menghebohkan jagat maya karena pernah berhasil meraup keuntungan hingga Rp693 miliar dari perusahaan token digital miliknya.

Biodata Barron Trump

Nama lengkap : Barron William Trump

: Barron William Trump Nama panggilan : Barron Trump

: Barron Trump Tempat, tanggal lahir : New York, Amerika Serikat, 20 Maret 2006

: New York, Amerika Serikat, 20 Maret 2006 Zodiak : Pisces

: Pisces Orang tua : Donald Trump dan Melania Trump

: Donald Trump dan Melania Trump Pendidikan : New York University

: New York University Pekerjaan: Wirausahawan

Barron adalah anak kelima atau putra bungsu Donald Trump dan anak pertama dari Melania Trump.

Ia menempuh pendidikan di sekolah swasta bergengsi di Columbia Grammar dan Preparatory School di Upper West Side, Manhattan.

Saat pindah ke Washington, D.C, ia melanjutkan pendidikannya di St. Andrew’s Episcopal School di Maryland, yang terkenal sebagai sekolah elit dengan biaya mahal.

Setelah menyelesaikan sekolah di Oxbridge Academy, Florida, pada tahun 2004, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Stern School of Business di New York University.

Bisnis dan Kekayaan Barron Trump

Barron Trump merupakan salah satu pendiri World Liberty Financial (WLFI), sebuah perusahaan token digital yang diluncurkan oleh Keluarga Trump pada September 2024.

Sebagai sosok yang memiliki pemahaman lebih dalam soal teknologi web3 dan kripto, Barron bersama kedua kakaknya, dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola perusahaan tersebut.

Dari keterlibatannya di perusahaan tersebut, Barron Trump dikabarkan berhasil meraih keuntungan sekitar US$40 juta (setara Rp693 miliar) di saat usianya baru menginjak 19 tahun.

Sebagai salah satu pendiri dari perusahaan, Barron memiliki sekitar 10 persen saham, yang nilainya setara dengan US$150 juta, sekitar Rp2,599 triliun.

Selain dari bisnis kripto, kekayaan Barron juga “diamankan” oleh ibunya, Melania Trump, melalui perjanjian pranikahnya dengan Donald Trump untuk memastikan Barron mendapatkan warisan dan keterlibatan dalam kerajaan bisnis keluarga Trump.

Fakta Menarik Barron Trump

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah sederet fakta-fakta menarik tentang Barron Trump yang jarang diketahui:

1. Mahir Berbahasa Asing

Memiliki ibu yang berasal dari Slovenia membuat Barron tumbuh menjadi anak bilingual yang fasih berbicara dalam bahasa Inggris dan Slovenia.

2. Punya Lantai Sendiri di Trump Tower

Barron Trump tidak hanya punya kamar sendiri, tetapi lantai sendiri yang khusus untuk dirinya di Trump Tower. Namun sayangnya, tidak banyak informasi mengenai fasilitas apa saja yang ada di lantai tersebut.

3. Selalu Memakai Jas

Sejak kecil, Melania Trump selalu memastikan sang anak menggunakan jas di setiap kesempatan.

Untuk membuatnya terbiasa dan nyaman menggunakan jas, Barron disekolahkan di Columbia Grammar and Preparatory School, yang memiliki kedisiplinan ketat soal seragam dan penampilan.

4. Anak Laki-Laki Pertama yang Tinggal di Gedung Putih

Barron Trump menjadi anak laki-laki pertama yang tinggal di gedung putih dalam 50 tahun terakhir.

Sejak masa pemerintahan Kennedy, anak-anak yang tinggal di sana selalu anak perempuan.

5. Tutup Satu Lantai Trump Tower

Barron Trump dikabarkan pernah menutup satu lantai penuh di Trump Tower hanya untuk berkencan.

Tidak dijelaskan siapa wanita beruntung tersebut. Namun, banyak pihak meyakini bahwa Barron tengah menjalin hubungan dengan salah satu teman kuliahnya di New York.

6. Suka Berolahraga

Barron Trump sangat menyukai olahraga. Bahkan, ia pernah tergabugn dalam akademi muda D.C. United.