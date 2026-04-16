Baru Pulang Lawatan, Prabowo Dapat Laporan Penting dari Dasco

Jajaran pejabat kabinet menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa, termasuk Rusia dan Prancis. Dalam kesempatan itu, Dasco melaporkan sejumlah perkembangan situasi dalam negeri kepada Presiden.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian laporan strategis usai lawatan luar negeri Presiden.

“Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri,” kata Teddy dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Menurut Teddy, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai isu penting yang berkembang di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

“Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan dan ekonomi nasional serta melaporkan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada Pemerintah,” ujarnya.

Adapun kunjungan luar negeri Prabowo sebelumnya diisi dengan pertemuan bersama sejumlah pemimpin dunia. Di Moskow, Prabowo menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlangsung selama beberapa jam.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kerja sama di bidang energi, sumber daya mineral, serta sejumlah isu geopolitik global.

Sementara itu, di Paris, Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, serta pertukaran pandangan terkait dinamika global dan upaya menjaga stabilitas dunia.

Rangkaian kunjungan tersebut menegaskan upaya Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai negara, sekaligus memperkuat peran dalam kerja sama internasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.