Basis Pemajakan Selat Malaka Belum Jelas, Purbaya Diminta Jalankan Tugas Sesuai UU

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026) sore.(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menyebut wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal pengenaan pajak atas kapal yang melintas di Selat Malaka memang masih sumir. Namun ia mencoba menelisik lebih jauh perihal ini.

"Jika dilihat sistem perpajakan yang ada sekarang di Indonesia, wacana di atas belum tercakup di UU perpajakan yang saat ini ada," ujar Prianto kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dari perspektif PPh, kata dia, pengenaan PPh oleh Indonesia harus memenuhi kriteria bahwa pemilik kapal tersebut mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

"Untuk hal ini, saya belum melihat bahwa pemilik kapal tersebut mendapatkan Ph yang bersumber dari Indonesia," tuturnya.

Perspektif PPN

Sementara itu, bila dilihat dari perspektif PPN, maka penyerahan jasa pengangkutan kapal harus dilakukan di Indonesia. Untuk hal ini, ia tidak melihat bahwa PPN harus dipungut atas transaksi di luar.

"Karena basis pemajakannya belum jelas sesuai informasi yang tersedia, analisis lanjutan dilakukan berdasarkan asumsi. Asumsi yang rasional adalah bahwa semua pajak harus berdasarkan UU. Hal demikian diatur di Pasal 23A UUD 1945," ujar Prianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melempar wacana "ofensif" terkait posisi geografis Indonesia. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya ingin Indonesia tidak lagi menjadi "penonton" di jalur perdagangan dunia.

"Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge," ujar Purbaya beberapa waktu lalu.

Meski wacana ini bertujuan memaksimalkan potensi ekonomi, tantangan koordinasi regional dengan Malaysia dan Singapura serta benturan dengan aturan internasional tetap menjadi batu sandungan utama yang harus diurai pemerintah.