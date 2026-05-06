Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Arteta: Malam Terbaik dalam Karier Saya!

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan keberhasilan mengantarkan timnya ke final Liga Champions seusai mengalahkan Atletico Madrid 1-0 dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Emirates, London, Inggris, Selasa waktu setempat, merupakan salah satu malam terbaik dalam kariernya.

"Ini salah satu malam terbaik dalam karier saya. Saya pikir kali ini para suporter menaikkan standar mereka dan memandu bagaimana seharusnya kami memainkan pertandingan ini," kata Arteta selepas pertandingan dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.

Arsenal memenangi leg kedua berkat gol semata wayang Bukayo Saka pada menit ke-44, memastikan The Gunners memenangi semifinal dengan agregat 2-1 dan memesan satu tempat di Budapest akhir bulan nanti.

"Kami belum sering memainkan laga sebesar ini, melawan lawan seperti ini. Tapi malam ini terasa ada sesuatu yang spesial, dan saat peluit akhir berbunyi, reaksi yang muncul sungguh luar biasa," ujar Arteta.

Final Liga Champions musim ini adalah pencapaian kedua bagi Arsenal berlaga di partai puncak kasta tertinggi kompetisi antarklub Eropa setelah 2006, saat Thierry Henry dkk harus menyaksikan Barcelona mengangkat trofi Si Kuping Besar.

"Sudah bertahun-tahun, ini baru kedua kalinya dalam sejarah kami mencapai final. Ada hari-hari di mana saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan di pekerjaan ini karena rasanya gila," kata Arteta.

Euforia yang dirasakan Arteta dan para pemainnya sangat kontras dengan musim lalu, saat Arsenal tersingkir di fase yang sama oleh Paris Saint-Germain (PSG) yang pada akhirnya menjadi juara.

Kini, kedua tim berpeluang bertemu lagi di fase lebih tinggi, laga final, jika PSG mampu melewati hadangan Bayern Munchen pada leg kedua di Stadion Allianz besok Kamis (7/5) dini hari pukul 02.00 WIB.

Di sisi lain, kemenangan atas Atletico menandai berlanjutnya rekor tak terkalahkan Arsenal di Liga Champions musim ini menjadi 14 laga beruntun, yang menghasilkan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang.

Arsenal juga membukukan sembilan catatan nirbobol atau clean sheet, mencetak 29 gol, dan hanya kebobolan enam gol sepanjang 14 pertandingan tersebut.

Kemenangan atas Atletico juga membuka kesempatan bagi Arsenal meraih dwigelar musim ini, mengingat pasukan besutan Arteta itu berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris berkat hasil tak optimal Manchester City di kandang Everton.

Arteta meminta timnya tak merayakan keberhasilan ini dengan berlebihan, karena kata dia, timnya harus mengalihkan fokus melawat ke Stadion London menghadapi West Ham United untuk laga pekan ke-36 Liga Inggris, Minggu (10/5).