Bayern Muenchen Juara Bundesliga 2025/2026 Usai Tekuk Stuttgart 4-2

Bomber Bayern Muenchen, Harry Kane, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Stuttgart dalam lanjutan pertandingan Bundesliga 2025/2026 di Allianz Arena, Muenchen, Minggu (19/4/2026). (Foto: Bundesliga.com)

Superioritas Bayern Muenchen di jagat sepak bola Jerman kembali memakan korban. Raksasa Bavaria resmi menasbihkan diri sebagai kampiun Bundesliga musim 2025/2026 setelah melumat Stuttgart dengan skor meyakinkan 4-2 di Allianz Arena, Minggu (19/4/2026).

Kemenangan ini membuat koleksi 79 poin milik Bayern mustahil lagi dikejar oleh rival terdekatnya, Borussia Dortmund. Dengan empat laga tersisa, poin maksimal yang bisa diraih Dortmund hanyalah 76 angka. Pesta juara di Muenchen pun pecah lebih awal pada pekan ke-30 ini.

Drama Awal di Allianz Arena

Meski tampil di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Vincent Kompany sempat tersentak. Laga baru berjalan 21 menit, Chris Führich mengejutkan tribun tuan rumah setelah memanfaatkan umpan terobosan Bilal El Khannous. Tembakan rendahnya gagal diantisipasi kiper Jonas Urbig, membuat Stuttgart unggul 1-0.

Namun, mentalitas juara bicara. Bayern merespons dengan kilat. Pada menit ke-31, Raphael Guerreiro menyamakan kedudukan melalui tap-in cerdas hasil kreasi Jamal Musiala.

Hanya berselang dua menit, Allianz Arena kembali bergemuruh. Skema serangan balik cepat diakhiri dengan penyelesaian tenang Nicolas Jackson yang memanfaatkan umpan datar Luis Díaz.

Bayern kian digdaya sebelum turun minum. Menit ke-37, bek sayap Alphonso Davies melepaskan tembakan keras yang sempat mengenai barisan pertahanan Stuttgart sebelum mengecoh Alexander Nubel. Skor 3-1 menutup babak pertama.

Sentuhan Harry Kane dan Ambisi Treble

Memasuki paruh kedua, Vincent Kompany memasukkan Harry Kane untuk menambah daya gedor. Hasilnya instan. Menit ke-52, bomber berpaspor Inggris itu menyambar bola muntah hasil tepisan Nubel atas tembakan Leon Goretzka. Skor menjauh menjadi 4-2.

Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan di penghujung laga melalui aksi Chema Andres pada menit ke-88. Hingga peluit panjang berbunyi, keunggulan 4-2 milik Die Roten tetap bertahan.

Gelar ini merupakan trofi Bundesliga ke-35 bagi Bayern Muenchen, sekaligus trofi kedua beruntun di bawah kepemimpinan Vincent Kompany.

Kesuksesan ini juga menjaga asa Bayern untuk meraih treble, mengingat mereka masih melaju di DFB-Pokal dan Liga Champions musim ini.

Susunan pemain

Bayern Muenchen: Jonas Urbig; Alphonso Davies (Konrad Laimer 62'), Hiroki Ito, Kim Min-jae, Josip Stanisic (Deniz Ofli 85'); Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Luis Díaz (Michael Olise 46'), Raphael Guerreiro (Bara Sapoko Ndiaye 76'), Jamal Musiala (Harry Kane 46'); Nicolas Jackson

Stuttgart: Alexander Nübel; Ramon Hendriks, Julian Chabot, Finn Jeltsch (Luca Jaquez 46'), Josha Vagnoman; Angelo Stiller (Chema Andrés 65'), Atakan Karazor; Chris Führich (Maximilian Mittelstädt 65'), Jamie Leweling (Ermedin Demirovic 76'), Bilal El Khannous; Tiago Tomás (Badredine Bouanani 85')

