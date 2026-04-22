Bayern Muenchen Segel Tiket Final Piala Jerman Usai Libas Leverkusen 2-0

Bomber Bayern Muenchen Harry Kane melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bayer Leverkusen dalam laga semifinal Piala Jerman di Stadion BayArena, Kamis (23/4/2026) dini hari WIB. (Foto: Getty Images/Pau Barrena)

Bayern Muenchen resmi melangkah ke partai puncak DFB Pokal (Piala Jerman) musim 2025/2026. Bertamu ke markas Bayer Leverkusen, Stadion BayArena, Kamis (23/4/2026) dini hari WIB, skuad Die Roten tampil perkasa dengan membawa pulang kemenangan meyakinkan 2-0.

Dua gol kemenangan raksasa Bavaria tersebut masing-masing disumbangkan oleh bomber maut Harry Kane di babak pertama dan dilengkapi oleh aksi Luis Diaz di pengujung laga.

Hasil ini memastikan satu tempat bagi Bayern di laga final yang akan digelar di Olympiastadion, Berlin, pada 23 Mei 2026 mendatang. Mereka kini tinggal menunggu pemenang antara VfB Stuttgart melawan SC Freiburg yang baru akan bertanding pada Jumat (24/4/2026) dini hari esok.

Dominasi Sejak Menit Awal

Bayern langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Harry Kane hampir saja membuka keunggulan lebih awal jika sepakan kerasnya tidak dimentahkan oleh kiper Leverkusen, Mark Flekken. Tak berselang lama, giliran Konrad Laimer yang mengancam, namun Flekken kembali tampil gemilang di bawah mistar gawang tuan rumah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-22. Melalui skema serangan yang rapi, Jamal Musiala mengirimkan umpan terukur yang langsung disambar oleh Harry Kane. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Perlawanan Tuan Rumah dan Gol Pengunci

Memasuki babak kedua, Bayer Leverkusen mencoba bangkit dan memberikan perlawanan sengit. Tim asuhan Xabi Alonso ini beberapa kali menekan pertahanan Bayern guna mencari gol penyeimbang. Namun, disiplinnya lini belakang Bayern membuat upaya tuan rumah selalu kandas.

Keasyikan menyerang, gawang Leverkusen justru kembali bobol lewat skema serangan balik cepat. Pada menit tambahan waktu (90+3'), Luis Diaz berhasil melepaskan diri dari kawalan dan menceploskan bola ke gawang Flekken. Gol ini sekaligus mengunci kemenangan Bayern Muenchen dan mengubur mimpi Leverkusen di hadapan pendukungnya sendiri.

Dengan hasil ini, Bayern berpeluang besar kembali mengangkat trofi Piala Jerman dan menambah koleksi lemari trofi mereka di musim ini.