Bayern Munchen Pecahkan Rekor Gol Terbanyak Sepanjang Masa Bundesliga

Jamal Musiala (Bayern Munchen) mencetak gol dan merayakan gol pertama timnya selama Matchday 29 1.Bundesliga: St. Pauli dan Bayern Munich di Millerntor-Stadion, Hamburg, Jerman pada 11 April 2026. (Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

Bayern Munchen memberikan sinyal bahaya bagi Real Madrid sekaligus mengukir sejarah baru di kancah domestik. Skuad berjuluk Die Roten tersebut resmi memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga usai membantai tim terancam degradasi, St. Pauli, dengan skor telak 5-0 pada Sabtu (11/4) waktu setempat.

Kemenangan impresif ini membuat Bayern kini unggul 12 poin atas pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund, di puncak klasemen sementara dengan hanya menyisakan lima pertandingan liga.

Sejarah tercipta pada menit ke-53 ketika tendangan voli Leon Goretzka bersarang di gawang lawan. Gol tersebut merupakan gol ke-102 Bayern musim ini, sekaligus secara resmi mematahkan rekor 101 gol yang sebelumnya ditorehkan oleh tim legendaris Bayern era 1971-1972 yang diperkuat oleh Franz Beckenbauer dan Gerd Muller.

Sebelum gol Goretzka, Jamal Musiala sempat menyamai rekor lama tersebut dengan gol sundulannya pada menit kesembilan. Setelah rekor pecah, keran gol Bayern semakin deras lewat tambahan dari Michael Olise (54'), Nicolas Jackson, dan Raphael Guerreiro, yang membuat total gol mereka menembus angka 105.

"Sedihnya, dia (Goretzka) yang memecahkannya," canda Musiala usai laga. "Tapi ya, itu adalah momen yang bagus, momen yang luar biasa juga bagi Leon. Ini akan menjadi kenangan bagi kami berdua selamanya."

Pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, menilai Goretzka adalah sosok yang tepat untuk mencatatkan namanya dalam buku rekor. "Fakta bahwa ia mendapatkan rekor gol ini adalah sesuatu yang sangat khas dari dirinya, karena ia selalu percaya pada dirinya sendiri. Bagi saya, ia adalah contoh yang bagus bagi para pemain," puji Kompany.

Membidik Rekor Elite Eropa

Dengan lima pertandingan yang masih belum dimainkan, Bayern kini di ambang melampaui rekor bergengsi lainnya di lima liga top Eropa. Catatan 105 gol mereka hampir pasti akan melampaui rekor 106 gol Liga Inggris milik Manchester City (2017-2018), dan masih sangat mungkin mengejar rekor fantastis 121 gol LaLiga milik Real Madrid era Cristiano Ronaldo (2011-2012).

Pencapaian Bayern ini terbilang sangat istimewa mengingat Bundesliga hanya memainkan 34 pertandingan per musim, lebih sedikit dibandingkan liga top Eropa lainnya. Adapun rekor gol terbanyak sepanjang masa di lima liga top Eropa masih dipegang oleh Torino di Serie A (125 gol) pada musim 1947-1948 dalam format 40 pertandingan.

Dominasi Bayern musim ini tidak lepas dari ketajaman lini serang mereka. Striker asal Inggris, Harry Kane, memimpin daftar top skor dengan 31 gol, dibantu kontribusi dua digit gol dari Luis Diaz (15 gol) dan Michael Olise (12 gol).

Menariknya, saat membantai St. Pauli, Kompany sengaja menurunkan skuad pelapis dan mengistirahatkan sejumlah pemain pilar seperti Kane dan Aleksandar Pavlovic. Rotasi ini dilakukan sebagai bentuk persiapan maksimal menjelang laga leg kedua babak perempat final Liga Champions menjamu Real Madrid di Allianz Arena pada Rabu mendatang, di mana Bayern saat ini unggul agregat 2-1.