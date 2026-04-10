BBM Subsidi Sering Diselewengkan, Komisi XII Desak Pelakunya Dituntut Pidana Tipikor

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat, serta tidak terjadi kebocoran yang merugikan keuangan negara.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak melalui sistem distribusi yang ketat.

“Terkait persoalan pengawasan BBM bersubsidi, saya pikir memang perlu kita tingkatkan dan optimalkan. Saat ini, fokus BBM bersubsidi harus lebih tepat sasaran dan distribusinya berkeadilan,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bambang juga mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas terkait pembatasan pengisian BBM bersubsidi harian bagi kendaraan.

Ia menilai, pembatasan sebanyak 50 liter Pertalite per hari per kendaraan sudah memadai untuk kebutuhan transportasi normal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebijakan tersebut.

“Kami mendukung apa yang dilakukan Kementerian ESDM serta BPH Migas terkait pembatasan pembelian BBM subsidi. Misalnya, Pertalite dibatasi 50 liter per hari itu cukup. Kadang-kadang mengisi 30-40 liter saja cukup untuk dua sampai tiga hari,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menyoroti penegakan hukum terhadap para penyeleweng BBM bersubsidi. Komisi XII DPR mendesak agar pelakunya tidak hanya dijerat pidana umum, melainkan didorong ke tindak pidana korupsi (tipikor).

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang nyata, sehingga praktik ilegal yang merugikan negara tidak terus berulang.

“Kami di Komisi XII DPR memberikan penegasan kepada BPH Migas dan Kementerian ESDM terkait para terduga penyeleweng BBM bersubsidi. Sebaiknya dituntut pidana korupsi (tipikor). Kenapa? Agar memberikan efek jera,” tegas Bambang.

Ia menambahkan, selama ini, para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya karena menganggap pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana biasa, dengan konsekuensi hukum yang relatif ringan.

“Kalau tidak dilakukan demikian, ini akan berulang-ulang terus. Dipikir ini hanya merupakan suatu pelanggaran pidana biasa, sehingga efek jeranya kurang. Pada situasi seperti sekarang, kita perlu konsistensi dan efek jera agar penyelewengan tidak berulang,” jelas dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, sebanyak 50 liter per hari, mulai April hingga Mei 2026.

Menko Airlangga mengatakan, ketentuan itu berdasarkan surat edaran yang berasal dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Mengacu ke situ dan berlaku untuk 2 bulan," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 ditetapkan pada 30 Maret 2026. Pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi diatur untuk kendaraan pribadi hingga umum.

Meski BBM subsidi dibatasi, pemerintah belum menentukan rencana pembatasan untuk BBM nonsubsidi. "Itu masih dikaji, nanti pada waktu pengkajian selesai pasti juga akan disampaikan ke publik," tutur Menko Airlangga.

Upaya pembatasan ini, merespons melonjaknya harga minyak mentah di pasar global yang sudah di atas US$100 per barel. Harga naik imbas dari perang Iran yang dikeroyok zionis Israel dan Amerika Serikat (AS).