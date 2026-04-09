BBPOM dan MUI Sulsel Tanggapi 5 Pria Minum Oli Mesin: Membahayakan Kesehatan Jelas Haram

Pria di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminum oli mesin dengan alasan kesehatan viral di media sosial (medsos). (Foto: Tangkapan layar dari Instagram).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) angkat suara terkait viralnya lima pria yang mengonsumsi oli mesin jenis dua tak.

Aksi kelima pria tersebut terjadi di Makassar beberapa hari lalu hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para pria tersebut awalnya membuka oli kemasan satu liter yang tersegel, kemudian secara bergilir meneguk oli menggunakan gelas air mineral kemasan.

Berdasarkan keterangan video yang diunggah di beberapa akun Instagram, kelima pria itu percaya bahwa meminum oli mesin bermanfaat bagi kesehatan serta dapat meningkatkan hormon hingga keharmonisan keluarga. Mereka juga membawa embel-embel agama setelah meneguk oli.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irawan Prakasa Setiawan, menegaskan seluruh jenis minyak pelumas atau oli kendaraan tidak masuk kategori pangan, melainkan diperuntukkan bagi mesin atau pelumas berbahan logam dan sejenisnya.

"Tentunya oli tidak masuk kategori pangan dan tidak boleh dikonsumsi, karena memang tidak diperuntukkan untuk konsumsi manusia," tegas Yosef kepada Inilahsulsel, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa kandungan oli kendaraan tidak berbahan makanan, melainkan bahan kimia yang jika dikonsumsi dapat memengaruhi organ vital manusia seperti hati dan ginjal.

"Jadi tindakan minum oli sangat tidak patut untuk dicontoh. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan bijak yang mampu melindungi diri dan keluarga dari tindakan yang merugikan diri sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, MUI Sulsel menegaskan bahwa mengonsumsi oli mesin hukumnya haram, karena dalam ajaran agama dilarang mengonsumsi bahan yang dapat merusak tubuh.

"Apalagi bermanfaat untuk kesehatan. Karena oli itu bukan minuman manusia dan dipastikan ada pengaruh terhadap kesehatan, itu hukumnya haram. Artinya, minum oli itu haram karena bukan minuman manusia,” kata Sekretaris MUI Sulsel, Prof Muammar Bakry.

Prof. Muammar menjelaskan oli dirancang untuk melumasi mesin kendaraan dan bukan untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, tindakan meminum oli berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ia juga menilai aksi meminum oli dengan alasan meningkatkan stamina lalu menyebarkannya di media sosial merupakan tindakan keliru. Selain berisiko bagi kesehatan, konten semacam itu dikhawatirkan dapat memicu peniruan oleh masyarakat.

“Karena viral jangan sampai ini menjadi pembelajaran yang buruk bahwa minum oli itu boleh. Apalagi kalau dianggap bisa meningkatkan stamina dan ditonton lalu diikuti oleh orang lain, ini berbahaya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam ajaran agama, sesuatu yang lebih banyak membawa mudarat seharusnya dihindari, termasuk dalam hal membuat dan menyebarkan konten yang berpotensi memberi dampak negatif.

“Jadi berbahaya bagi yang memberikan contoh. Berbahaya juga bagi yang memviralkan. Saya selaku pengurus MUI Sulsel menyampaikan bahwa ini tidak layak untuk dijadikan contoh. Karena itu, sebaiknya yang memberikan contoh dalam video tersebut segera mengklarifikasi,” ujarnya.

Pihak MUI juga menyoroti penggunaan atribut keagamaan dalam video tersebut. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan persepsi keliru, seolah-olah tindakan tersebut dibenarkan dalam ajaran Islam.

“Pakaian itu, penampilannya seolah-olah Islam membolehkan. Saya kira itu perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak manusiawi. Tidak patut untuk dijadikan sebagai tontonan, karena dikhawatirkan bisa diikuti oleh orang lain. Di situ masalahnya,” pungkasnya.