BC Travelers & Friends, Ajak Masyarakat Eksplorasi Diri Saat Berwisata

Bags City menggelar BC Travelers sebuah annual event yang dipadukan dengan tema perjalanan. Kali ini Bags City menghadirkan BC Travelers & Friends dengan mengusung tema Going Places & Beyond. Berkolaborasi dengan berbagai brand tanah air, seperti Rumah Atsiri, Alphabad, Sun Eater, Bobocabin, Bruule & RM Lokiin melalui ruang eksploratif, Bags City mengajak para pelaku perjalanan untuk menemukan inspirasi persona dan gaya traveling melalui pengalaman 5 panca indra (feeling, hearing, touch, seeing, taste) pada 22 - 27 November 2022 di Main Atrium Mall Kota Kasablanka.

Animo masyarakat terhadap perjalanan wisata kembali meningkat pasca pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan melalui data yang diperoleh dari Google Destination Insights Periode Juni - Agustus 2022, menunjukkan minat masyarakat Indonesia akan bepergian secara umum telah pulih, dimana angka perjalanan dalam maupun luar negeri naik 17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Going Places & Beyond yang diangkat sebagai tema acara BC Travelers & Friends tahun ini merupakan kolaborasi berbagai brand kebanggaan tanah air yang menghadirkan ragam pengalaman perjalanan lewat lima panca indra (perasaan, sentuhan, pendengaran, penglihatan, rasa).

“Kolaborasi ini kami harap bisa mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi gaya perjalanan melalui pengalaman lima panca indra saat traveling agar momen bepergian menjadi lebih bermakna dan berkesan. Bepergian untuk eksplorasi tempat baru telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Namun, kami ingin lebih memberi makna di setiap perjalanan yang dilakukan para traveler. Kami ingin setiap perjalanan menjadi bentuk apresiasi diri dan momen untuk lebih mengenal, menenangkan, dan menghargai diri sendiri dan juga wilayah yang dikunjungi," kata Presiden Direktur Bags City, Dimax Pradi di Jakarta, Rabu, (23/11/2022).

Salah satu bentuk eksplorasi yang disajikan pada event ini yaitu “pengalaman sensoris (feeling) yang diwakilkan oleh Rumah Atsiri Indonesia dengan menghadirkan minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai aromaterapi yang dapat meningkat kesan dan mood dalam menemani perjalanan para travelers.

Rumah Atsiri memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk meracik minyak atsiri sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari pemilihan tanamannya sampai pengolahan akhir untuk dibawa pulang.

"Dalam hal ini kami mengajak para traveler untuk mengeksplorasi persona aroma yang dapat dipersonalisasi untuk meningkatkan mood dan pengalaman traveling. Selama event berlangsung, kami akan mengadakan workshop di booth Rumah Atsiri Indonesia. Selain itu, kami juga menghadirkan berbagai tanaman aromatik dan juga minyak atsiri yang dapat membantu pengunjung untuk menemukan travel personality mereka," kata Kezia Calista, Rumah Atsiri Representative.

Selanjutnya, pengunjung juga diajak mengeksplorasi indra peraba (touch) oleh Alphabad. Pada booth Alphabad, pengunjung bisa menikmati karya instalasi hasil kolaborasi Alphabad dengan Bagasi.

Eksplorasi indra pendengar para pengunjung akan diajak untuk menikmati hasil kurasi musik yang dipersembahkan oleh Sun Eater.

Direktur Sun Eater, Kukuh Rizal Arfianto mengungkapkan Indra pendengar menjadi salah satu yang memiliki peran besar dalam menemani perjalanan, salah satunya dengan mendengarkan musik. Saat bepergian, penting sekali untuk menyiapkan playlist musik yang biasanya dipercaya dapat membantu mengatur emosional dan membuat perasaan menjadi lebih tenang.

Hadirnya Bobocabin sebagai alternatif penginapan terbaru dapat memenuhi kepuasan indra penglihatan turis.

"Semenjak Pandemi COVID-19, tren bepergian saat ini mengalami perubahan menuju tren staycation dan nature tourism, tidak lagi ke arah pariwisata massal. Keberadaan Bobocabin yang merupakan penginapan di tengah alam yang asri, dapat memenuhi kepuasan indra penglihatan tamu kami dengan variasi bentang alam yang ada di sekitar, seperti hutan, danau atau gunung. Tidak hanya memiliki panoramana yang indah, cabin kami juga dilengkapi teknologi canggih yang membuat pengalaman menginap menjadi nyaman." ucap Adistyana, CEO Office Bobocabin.

Marketing & Sales Director Bruule & RM Lokiin, Chaka Ramadhan menambahkan setiap tempat yang menjadi destinasi perjalanan tentunya memiliki ragam makanan yang memiliki ciri khas dan cerita tersendiri.

"Melalui kehadiran Bruule & RM Lokiin di pameran ini, kami ingin pengunjung mencicipi berbagai menu Bruule & RM Lokiin dan cerita di balik makanan tersebut untuk mengaktifkan indra pengecap sehingga nantinya, ketika mereka traveling mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi cerita dan makna," papar Chaka Ramadhan.