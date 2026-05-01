BCA Umumkan 8 Finalis Genera-Z Berbakti 2026 untuk Adu Gagasan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi mengumumkan tim dari delapan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, terpilih melaju ke babak final Genera-Z Berbakti 2026.

Genera-Z Berbakti adalah sebuah program call for proposal untuk kelompok mahasiswa mengabdi bagi masyarakat di desa binaan Bakti BCA.

Kedelapan tim tersebut terpilih setelah BCA melakukan seleksi terhadap lebih dari 260 proposal dari 98 perguruan tinggi yang masuk selama masa pendaftaran Genera-Z Berbakti 2026.

Mereka akan beradu gagasan dan ide di hadapan tiga panelis untuk mendapatkan kesempatan mengabdi langsung bagi masyarakat di empat Desa Bakti BCA.

“BCA mengucapkan selamat kepada delapan tim yang lolos ke babak final Genera-Z Berbakti 2026. Secara umum, seluruh proposal yang kami terima memuat beragam ide-ide inovatif serta menunjukkan besarnya semangat generasi muda untuk mengabdi dan menciptakan dampak nyata. Bagi tim yang belum lolos, kami harap jaga terus semangat dan ide kalian sehingga dapat tetap diwujudkan. Kami berharap para finalis dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk memperjuangkan proposal yang diusung di hadapan panelis,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn.

Berikut daftar Desa Bakti BCA tujuan implementasi program, beserta finalis Genera-Z Berbakti 2026 dan proposal yang diusung:

1. Desa Wisata Kreatif Terong, Kepulauan Bangka Belitung

● Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung – DESA HIDUP: Smart Eco-Tourism untuk Transformasi Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Digital

● Universitas Gadjah Mada – Optimalisasi Potensi Lokal Desa melalui Sustainable Tourism dan Inovasi Berbasis Green-Blue Economy untuk meningkatkan kesejahteraan

2. Desa Wisata Situs Gunung Padang, Jawa Barat

● Universitas Padjadjaran – Program MEGA-LESTARI (Megalitik Lestari): Integrasi Circular Economy dan Eco-Sanitation Berbasis Pemberdayaan Pemuda

● IPB University – Sabilulungan LESTARI (Kelola Sampah, TOGA, dan Agroforestri)

3. Desa Wisata Patakbanteng, Jawa Tengah

● Universitas Airlangga – Amerta Pertiwi: Menenun Keberlanjutan melalui Sirkularitas Teknologi Lingkungan dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Srikandi yang Terdigitalisasi

● Universitas Cenderawasih – Transformasi Desa Sehat, Lestari, dan Berdaya melalui Integrasi Inovasi Kesehatan, Pengelolaan Lingkungan, dan Kemandirian Pangan Berbasis Teknologi

4. Desa Wisata Kakaskasen Dua, Sulawesi Utara

● Universitas Indonesia – KATALIS: Kakaskasen Dua Transformation for Agriculture, Wellness Tourism, and Local Innovation Sustainability

● BINUS University – MAPALUS: Minahasan Action for Preserving Arts, Local

Upskilling, and Sustainability

Para finalis akan beradu gagasan serta soliditas tim langsung di hadapan tiga panelis Genera-Z Berbakti 2026, yaitu Duta Bakti BCA Nicholas Saputra, Entertainer & Sociopreneur Cinta Laura, dan Ilmuwan serta Wirausaha Sosial Tri Mumpuni.

Selain dikenal sebagai Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra adalah sosok yang menaruh perhatian khusus kepada isu lingkungan, sosial, dan budaya lewat berbagai inisiatif.

Kemudian, Cinta Laura dikenal dengan karya-karyanya di bidang seni peran serta keaktifannya dalam isu pemberdayaan perempuan serta pengembangan generasi muda.

Tri Mumpuni dikenal dengan julukan 'Wanita Listrik' berkat kiprahnya menghadirkan listrik di puluhan desa terpencil lewat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

"Kami percaya para panelis Genera-Z Berbakti memiliki rekam jejak baik dan relevan, sehingga mampu menentukan proposal terbaik yang layak untuk diwujudkan di tiap Desa Bakti BCA tujuan. Semoga Genera-Z Berbakti 2026 dapat menjadi wadah mahasiswa bertukar gagasan dan semakin bersemangat membuat kontribusi untuk lingkungan sekitar," ujar Hera.

Genera-Z Berbakti terbuka untuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang ingin mengimplementasikan ide inovatif dan berkontribusi langsung bagi masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), program pengabdian pada masyarakat, atau kegiatan serupa lainnya di desa wisata binaan Bakti BCA.

Setelah fase pendaftaran dan seleksi, Genera-Z Berbakti memasuki tahap penjurian finalis pada 16-17 Mei. Setelah itu, program dilanjutkan dengan pengumuman pemenang, bootcamp, serta pelepasan pemenang ke lokasi kegiatan. Fase implementasi program di lapangan dijadwalkan pada 8 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Seluruh pemenang wajib mempresentasikan laporan akhirnya setelah itu. Informasi lebih lanjut mengenai Genera-Z Berbakti 2026 dapat diakses di bca.id/generazberbakti