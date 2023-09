Bea Cukai Maksimalkan Potensi Ekspor Produk UMKM

Bea CukaiMaksimalkan Potensi Ekspor Produk UMKM

Melalauisinergi, Bea Cukai serius memberikan dukungan terhadap potensi produk UMKM diberbagai daerah untuk melakukan ekspor. Selain pemenuhan administrasi, BeaCukai juga berupaya untuk berkomunikasi dan memfasilitasi agar produk UMKM dapatmencapai tujuan tersebut.

Di Banten,Bea Cukai Soekarno-Hatta mendapatkan kunjungan dari Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian pada Kamis, 16 September 2021. Tujuan kunjungan ini adalahuntuk berdiskusi sekaligus meninjau dukungan fasilitas kargo udara terhadappeningkatan ekspor Indonesia.

KasubditKomunikasi dan Publikasi Bea Cukai Finari mengatakan bahwa ekspor adalah halyang cukup rumit karena banyak eksosistem atau unsur yang terlibat, sehinggapentingnya bagi tiap unsur untuk saling bersinergi.

“Masapandemi bukan jadi penghalang untuk tetap produktif. Jika terdapat kebingungandengan proses ekspor, dapat berdiskusi dengan kami. Bea Cukai Soekarno-Hattaingin mendorong ekspor wilayah Banten, karena para pelaku UMKM Banten memilikipotensi yang menjanjikan, hanya saja mereka kurang memahami regulasi sehinggamemilih untuk menjual produknya ke domestic,” ujar Firman.

Bea CukaiSoekarno-Hatta tengah melakukan upaya untuk mendorong produk UMKM, antara laindengan membentuk tim ekspor agar dapat memberikan layanan One on One Meeting,membentuk klinik ekspor untuk mengasistensi ekportir secara online danpendampingan 24/7, memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap permasalahandalam bidang ekspor, serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansiterkait di Provinsi Banten.

Di Makassar,Kanwil Beacukai Sulbagsel terima kunjungan dari Angkasapura Logistik gunamembahas kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi ekspor UMKM khususnya darisisi logistik dan pengawasannya, (14/09). Kunjungan ini merupakan bukti nyatasinergi kuat antar instansi, yang pastinya memiliki tujuan positif, diantaranya rencana pembentukan tim untuk mewujudkan direct export dari IndonesiaTimur.

Firmanmengatakan bahwa hasil bumi tujuan ekspor di Sulawesi s angat melimpah, namunterdapat kendala dalam mencari sarana pengangkut. "Kami siap menjalankanprojek yang baik dan mulia untuk memajukan Sulawesi dan seluruh daerah diIndonesia Timur," ujar Firman.

Sementara diTimika, Bea Cukai Timika menghadiri Bimbingan Akselerasi Ekspor dan TemuKoordinasi Jaringan Petani Nasional yang diadakan oleh Karantina PertanianTimika, pada Rabu (15/09).Fokus dari kegiatan ini dalah untuk membahas tatacara ekspor komoditas pertanian secara benar, guna mendukung para pelaku bisniskomoditas andalan agar dapat melakukan ekspor.

“Banyakkomoditi berpotensi dari Timika yang bisa menembus pasar ekspor, seperti adalahjenetri, sagu, pinang, gaharu, sarang semut, dan kopi. Dengan adanya acara inikami harap dapat menciptakan eksportir baru dari produk pertanian Timika,”pungkas Firman. [adv]