Bea Masuk Suku Cadang Pesawat Jadi 0 Persen, Pemerintah Tekan Biaya Operasional Maskapai

Penumpang berjalan untuk menaiki pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/3/2026). (Foto: Antara)

Pemerintah menetapkan insentif penurunan tarif bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menekan beban biaya operasional maskapai agar tidak berdampak langsung pada kenaikan harga tiket di tingkat penumpang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem industri penerbangan nasional, khususnya sektor perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).

"Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah memberikan insentif penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Airlangga memproyeksikan kebijakan pembebasan bea masuk ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor aviasi.

"Potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar USD700 juta per tahun, mendukung output PDB hingga USD 1,49 miliar, serta menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang dan lapangan kerja tidak langsung hingga tiga kali lipatnya," ucapnya.

Selain insentif suku cadang, pemerintah juga memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp1,3 triliun per bulan, atau total Rp2,6 triliun untuk jangka waktu dua bulan.

Di sisi lain, pemerintah melakukan penyesuaian pada batas atas fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat. Penyesuaian ini mencakup kenaikan 28 persen untuk jenis jet dan 13 persen untuk tipe propeller.

"Surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang diumumkan kemarin, yaitu dalam waktu 2 bulan. Kita akan terus evaluasi apakah ketegangan geopolitik atau perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung," jelas Airlangga.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, menegaskan bahwa penetapan tarif fuel surcharge tersebut telah melalui proses diskusi dengan pihak maskapai nasional.

"Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge ini, ini adalah hasil koordinasi dan masukan dari pihak airlines," kata Dudy.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga titik keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kami berharap kebijakan tadi dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional dan perlindungan daya beli masyarakat. Semoga kebijakan ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan para pelaku industri aviasi," pungkasnya.