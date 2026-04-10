Beasiswa Gojek 2026 Diperluas, Mitra Driver Kini Bisa Kuliah S1 Gratis

Gojek bersama Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) kembali membuka program Beasiswa Gojek 2026 dengan sejumlah pembaruan signifikan. Program ini mulai dibuka pada 1 April 2026 dan dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mitra driver dan keluarganya.

Salah satu perubahan utama adalah peningkatan jumlah penerima manfaat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak mitra yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Selain itu, program beasiswa kini difokuskan pada jenjang Sarjana (S1). Sebelumnya, cakupan beasiswa lebih terbatas, namun kali ini diperluas mengikuti aspirasi mitra driver yang menginginkan pendidikan tinggi sebagai jalan meningkatkan kualitas hidup.

Ketua YGMP, Amelia Callista, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan untuk tumbuh bersama mitra. Ia menegaskan pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga.

“Pendidikan adalah investasi terbaik. Kami ingin memastikan mitra driver dan keluarganya memiliki kesempatan meraih cita-cita dengan dukungan pembiayaan hingga lulus,” ujarnya.

Untuk pertama kalinya, program ini juga dibuka bagi mitra driver, tidak hanya untuk anak mitra seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini memberi peluang bagi para pengemudi untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meningkatkan kompetensi.

Pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperuntukkan bagi calon mahasiswa jalur prestasi (SNBP), sementara gelombang kedua menyasar calon mahasiswa jalur ujian (SNBT) serta mahasiswa aktif semester 2 hingga 6.

Program ini mendapat respons positif dari mitra driver. Salah satunya disampaikan oleh Lucia Yunytrisanti, yang melihat beasiswa ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki masa depan keluarga.

Ia menyebut program tersebut bukan sekadar bantuan finansial, melainkan peluang untuk membuka jalan baru melalui pendidikan.

Sejak diluncurkan, program Beasiswa Gojek telah memberikan manfaat kepada lebih dari seratus anak mitra driver. Dengan perluasan cakupan tahun ini, YGMP berharap dampak program dapat semakin luas dan berkelanjutan.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup mitra melalui akses pendidikan. Selain mendukung individu, program ini juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia di Indonesia.