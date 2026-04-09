Tinggalkan Energi Fosil, Prabowo Targetkan Avtur dari Sawit dan Elektrifikasi

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk., di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan. Menurutnya, pemerintah perlu meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil dan hanya dibutuhkan untuk sektor strategis saja.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

"Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis," kata Prabowo.

Avtur Berbasis Kelapa Sawit

Prabowo lantas mencontohkan transisi energi yang kini sedang berjalan. Di mana, ia bertekad membuat avtur berbasis dari kelapa sawit.

"Sekarang avtur pun bisa dari kelapa sawit, dan kita punya banyak kelapa sawit, ya. Bahkan avtur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng, kita bisa olah menjadi avtur," ujarnya.

"Dan beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery-refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu," ungkap Prabowo menambahkan.

Transisi Energi

Lebih jauh Prabowo menilai transisi energi saat ini merupakan momentum tepat. Ia berharap pada masa mendatang transisi energi benar-benar bisa terwujud melalui eletrifikasi

"Menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, elektrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo pun mengapresiasi inisiaisi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Pasalnya, perusahaan tersebut memproduksi kendaraan komersial berbasis listrik.

"Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh Vektor ini, Vektor Industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan, ya. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya, 'Ibarat pucuk dicinta ulam pun tiba'," jelasnya.