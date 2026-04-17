Beda dengan Rismon, Nasib Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut ke 'Meja' Jaksa

Roy Suryo bersama kuasa hukumnya Ahmad Khozinudin saat menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025). (Foto: Antara/Ilham Kausar)

Penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut di Polda Metro Jaya. Berkas perkara kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk proses lebih lanjut.

"Berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses lebih lanjut," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Namun, tiga di antaranya tidak dilanjutkan proses hukumnya setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Penyidikan terhadap ES, DHL, dan RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif," kata Iman Imanuddin.

Tiga nama tersebut yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

Sementara itu, lima tersangka lainnya memilih melanjutkan proses hukum. Mereka terbagi dalam dua klaster, yakni Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi pada klaster pertama, serta Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa pada klaster kedua.

Iman menegaskan, penanganan perkara terhadap para tersangka yang tersisa akan terus berjalan hingga tahap persidangan.

Selama proses penyidikan, polisi telah memeriksa 130 saksi, menyita 17 jenis barang bukti, serta mengumpulkan 709 dokumen.

"Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan," kata Iman.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penghentian penyidikan terhadap tiga tersangka dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, setelah adanya permintaan maaf dari pihak terkait.

"Ini merupakan ruang hukum yang adil untuk mencapai rasa keadilan yang terpenuhi bagi kedua belah pihak, dan pendekatan restoratif menjadi langkah terbaik demi menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, pihak Rismon Hasiholan Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya untuk membahas finalisasi SP3.

"Hari ini kami ada di Polda Metro Jaya untuk berdiskusi, memfinalkan tentang SP3 Rismon. Jadi rekan-rekan, hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan, finalisasi SP3. Artinya sudah final," kata kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar, Jahmada Girsang di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/4).

Ia menyebutkan, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegasan status hukum sebelum diumumkan secara resmi oleh kepolisian.

"Hari ini kami hanya menginformasikan kondisi di dalam, bahwa semuanya sudah oke. Sebenarnya saya sudah memegang semuanya, tetapi saya tidak ingin melangkahi Pak Direktur yang begitu baik kepada kami," ucapnya.