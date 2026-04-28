Beda ‘Rasa’ Menkeu Purbaya dan Menperin Agus soal Insentif Motor Listrik Rp5 Juta/Unit

Kegiatan berkendara motor hasil konversi dari BBM ke listrik (Foto: Kementerian ESDM)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita belum bisa memastikan kelanjutan bantuan (subsidi) pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit, meski rencana tersebut sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyebut, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait besaran subsidi pembelian motor listrik.

"Belum. Belum diumumkan, saya kira masih tahap pembahasan di tim teknis, mengenai berapa besar subsidinya. Metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa. Nanti kita bahas antara tim teknis, antara kedua kementerian," ujar Menperin Agus di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Politikus Partai Golkar itu menilai, besaran subsidi Rp5 juta per unit sudah cukup baik. Ia juga menyinggung kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini yang mendorong banyak negara mempercepat transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada minyak.

"Kita di pemerintahan memberikan sebuah pesan, lesson learned yang kita dapat dari geopolitik termasuk di Selat Hormuz. Pertama kita harus perkuat ketahanan energi. Kurangi kebutuhan BBM yang kita impor, menjadi penting. Nah, angka Rp5 juta saya kira sudah cukup baik," jelas Menperin Agus.

Di sisi lain, ia menyinggung peluang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan kendaraan berbasis listrik semakin luas.

"Semua nanti kita ingin berbasis electric vehicle. Karena, sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV kan kita masih menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah kini adanya pengalaman Selat Hormuz, penting sekali untuk mewujudkan ketahanan energi. Termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan skema insentif untuk motor listrik masih dalam tahap pembahasan. Salah satu usulan yang muncul adalah bantuan Rp5 juta untuk pembelian motor listrik baru.

Ia mengatakan, insentif tersebut rencananya diberikan secara bertahap mulai tahun ini, dengan fokus pada unit baru guna mendorong penjualan di tengah besarnya pasar motor nasional.

"Kalau saya sih, saya usulkan kita kasih yang baru dulu, yang per tahun 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekali (penyaluran)," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, peluang realisasi kebijakan tetap terbuka sepanjang anggaran tersedia.

"Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," ucap dia.

Purbaya menambahkan, rencana insentif ini masih dalam pembahasan lintas kementerian, termasuk dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Terkait besaran bantuan Rp5 juta per unit, ia menegaskan angka tersebut belum final dan masih berupa usulan awal yang akan dimatangkan dalam pembahasan lanjutan.

"Subsidi mungkin Rp5 juta per motor. Yang jelas saya mesti diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian dan Pak Menko (Airlangga) dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata dia.

Jika terealisasi, nilai insentif tersebut lebih rendah dibandingkan program sebelumnya pada 2023–2024, yang menetapkan bantuan pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit.