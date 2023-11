Begini Cara Menikmati Layanan Internet Smartfren Unlimited

Selaras dengan kebutuhan generasi masa kini yang selalu terhubung dengan internet, maka di awal tahun ini Smartfren mengeluarkan paket Smartfren Unlimited terbaru yang memberi pelanggan bonus double FUP.

Paket internet Unlimited ini menyasar buat mereka yang kegiatan sehari-harinya mengandalkan koneksi internet. Pasalnya paket yang satu ini benar-benar simple, serta bisa dipakai untuk banyak hal. Dengan memilih paket Unlimited yang pas, memang benar bikin pengguna jadi gak perlu khawatir lagi karena budget yang tercukupi.

Saat ini sebetulnya ada cukup banyak pilihan paket Unlimited dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya ada paket Unlimited yang aksesnya bebas tapi terbatas di aplikasi tertentu, ada yang cuma bisa di jam tertentu, atau ada juga yang syaratnya harus beli paket lain dulu buat bisa dapetin Unlimited-nya.

Tapi sekarang kita coba dulu, paket Smartfren Unlimited Harian yang baru saja meluncur. Paket ini, punya keunggulan yang menarik. Misalnya Smartfren Unlimited Harian bisa dipakai internetan dari lokasi mana pun, untuk aplikasi apapun selama 24 jam. Ditambah lagi buat Smartfren Unlimited Harian Rp80.000 dan Rp100.000 bisa dapet bonus double FUP. Pengalaman kami mencoba paket ini, ada 3 pengalaman yang betul-betul berbeda, yaitu:

Internetan tenang dan nyaman dengan double FUP

Menggunakan paket Smartfren Unlimited Harian terbaru ini, internetan terasa lebih nyaman karena tanpa ribet dan tidak perlu was-was dengan macam-macam syarat. Waktu mengaktifkan paket Smartfren Unlimited Harian Rp80.000, kita langsung dapat FUP 1 GB per hari dan promo double FUP 1 GB per hari. Begitu pula dengan paket Smartfren Harian Rp100.000, kamu akan dapat total FUP 1,5 GB per hari dan promo double FUP 1,5 GB per hari.

FUP merupakan batas pemakaian wajar, sehingga berbeda dengan kuota. Karena di paket Unlimited, pengguna tetap bisa internetan setelah FUP terlewati. Dengan total FUP 2 GB per hari ada banyak banget kegiatan digital yang bisa dilakukan.

Misalnya saja, untuk streaming Netflix di smartphone dengan kualitas HD. Rasanya nyaman karena FUP ini gak akan habis buat kamu mencicil streaming drama Korea Our Beloved Summer yang per episodenya punya durasi sekitar satu jam. Lalu buat kamu yang main game esports seperti Mobile Legend atau PUBG Mobile, FUP ini cukup buat membantu download update ke aplikasi terbaru dan main bareng tim kamu sampai seharian penuh.

Unlimited yang bebas banget buat akses apa aja

Satu lagi yang menarik dari Smartfren Unlimited Harian ini, paketnya bebas buat akses aplikasi. Cukup aktifkan saja, maka kita sudah bisa akses media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook; e-commerce apapun; streaming video atau lainnya; juga bisa dipakai berkirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan sejenisnya. Lalu Unlimited-nya jadi makin terasa karena bisa dinikmati selama 24 jam, tanpa nunggu tengah malam.

Unlimited yang tidak dibatasi aplikasi dan bisa dipakai 24 jam memang penting banget. Misalnya saja buat pengguna yang hobi upload video TikTok. Dengan Smartfren Unlimited Harian, sudah bisa langsung upload video buatannya kapan pun, dari mana pun. Begitu pula waktu ingin upload video tersebut ke Instagram, bisa langsung dilakukan.

Budget internet gampang dikelola

Keuntungan double FUP dari Smartfren Unlimited ini bisa didapat dengan harga tetap. Jadi kamu lebih puas internetan tanpa mikir lagi soal biaya internet di smartphone-mu. Karena cukup bayar Rp80.000 untuk dapet total FUP 2 GB per hari (1 GB + promo 1 GB) atau Rp100.000 untuk dapat total FUP 3 GB per hari (1,5 GB + promo 1,5 GB). Lalu paket Smartfren Unlimited Harian ini akan aktif selama 28 hari.

Pelanggan juga punya banyak pilihan Unlimited Harian lain yang berlaku 24 jam dan bisa dipakai untuk semua aplikasi, yaitu mulai dari Unlimited Harian Rp22.500 yang berlaku 7 hari, Rp40.000 untuk 14 hari dan Unlimited Harian Rp60.000 yang berlaku 28 hari.

Selain 3 keunggulan tersebut, Smartfren adalah satu-satunya operator dengan jaringan 100 persen 4G dan cakupan 4G terluas di Indonesia. Dengan pakai Smartfren kamu juga bisa ikutan Rejeki WOW Treasure Hunt buat dapetin hadiah-hadiah menarik.

Jadi nggak perlu pikir-pikir. Buat kamu yang ingin internetan nggak pake ribet, langsung aja coba nikmatnya paket Smartfren Unlimited Harian.