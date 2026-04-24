Begini Kondisi ART Benhil yang Lompat dari Lantai 4 karena Majikan Galak

Kondisi terkini asisten rumah tangga (ART) berinisial D (18) yang selamat usai melompat dari lantai 4 kamar kos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, dipastikan tidak kritis.

"Nggak (kritis), patah tangan aja," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Jumat (24/4/2026).

Di tengah penanganan medis tersebut, terungkap pula pengakuan dari korban lain, R (30), yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Sebelum mengembuskan napas terakhir, R menyebut telepon genggam miliknya disita oleh majikan.

Keterangan itu disampaikan oleh warga sekitar, Tejo (28), yang mengaku sempat berbincang dengan korban saat tergeletak di lokasi kejadian. Saat ditanya soal keberadaan ponsel, R menjawab bahwa perangkat tersebut disita."Dia bilang HP-nya disita sama istri bos, yang suruh sita bosnya," ujar Tejo.

Korban R juga sempat mengakui bahwa dirinya melompat dari lantai atas. Namun saat ditanya alasan di balik aksi tersebut, korban tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu, polisi menduga kedua ART tersebut nekat melompat karena ingin melarikan diri dari tempat kerja. Informasi awal menyebut keduanya tidak betah bekerja.

"Katanya enggak betah, terus kabur berdua dengan cara loncat dari lantai 4," ujar Roby.

Di sisi lain, muncul pula keterangan yang menyebut majikan bersikap kasar atau galak. Meski begitu, polisi belum menemukan bukti adanya kekerasan fisik terhadap korban.

"Ada yang bilang majikannya sadis atau galak, tapi belum ada keterangan soal penyiksaan," terangnya.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (22/4/2026) malam. Dua PRT, R dan D, melompat dari lantai 4 kamar kos majikan di kawasan Benhil. R meninggal dunia, sementara D selamat dan kini dirawat di RS Mintohardjo.

Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kronologi lengkap serta memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana, termasuk dugaan perlakuan majikan terhadap korban.