Beijing Auto Show 2026 Pecahkan Rekor Dunia dengan 1,28 Juta Pengunjung

Panggung otomotif dunia baru saja menyaksikan sejarah anyar. Beijing Auto Show 2026 resmi ditutup pada Minggu (3/5/2026) dengan torehan angka yang fantastis. Pameran ini sukses menyedot perhatian 1,28 juta pengunjung selama 10 hari penyelenggaraannya, sekaligus mengukuhkan diri sebagai pameran otomotif terbesar di Planet Bumi.

Mengambil lokasi di China International Exhibition Centre (Shunyi) dan Capital International Exhibition Centre, ajang ini mencakup area seluas 380.000 meter persegi. Dengan total 17 hall besar, skala pameran edisi kali ini belum pernah tertandingi oleh ajang otomotif mana pun di dunia.

Laman Carnewschina melaporkan gelaran ini memamerkan total 1.451 kendaraan. Tidak main-main, terdapat 181 mobil yang melakukan debut global di sini, lengkap dengan kehadiran 71 mobil konsep yang memberikan gambaran masa depan mobilitas manusia.

Invasi Teknologi dan Dominasi Listrik

Tahun 2026 menjadi pembuktian betapa pesatnya perkembangan kendaraan listrik (EV) dan sistem pintar. Beijing Auto Show kali ini menonjolkan terobosan baterai generasi terbaru dengan kepadatan energi di atas 400 Wh/kg. Teknologi ini diklaim mampu membuat mobil melaju hingga 1.500 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Kecepatan pengisian daya juga menjadi primadona. Para produsen memperkenalkan sistem pengisian kilat di bawah 10 menit. Bahkan, solusi pengisian daya pada suhu ekstrem hingga minus 30 derajat Celsius turut diperkenalkan, menjawab tantangan penggunaan EV di wilayah dingin.

Tak hanya soal baterai, aspek kemudi cerdas juga naik kelas. Sejumlah perusahaan mendemonstrasikan integrasi AI multimodal dan sistem mengemudi otomatis level L3. Teknologi LiDAR kini tak lagi menjadi barang mewah, melainkan fitur standar yang tersemat pada model kelas menengah hingga atas.

BYD Yangwang U9 Tembus Rp50 Miliar

Di tengah ratusan model baru, BYD berhasil mencuri perhatian melalui submerek mewahnya. Mobil super listrik Yangwang U9 Xtreme resmi dibanderol dengan harga 20 juta yuan atau setara Rp50,8 miliar. Angka ini mencatatkan rekor sebagai harga tertinggi untuk mobil penumpang produksi massal di bawah payung merek BYD hingga saat ini.

Kehadiran 65.000 pengunjung mancanegara dan ribuan media internasional menegaskan bahwa Beijing kini merupakan episentrum baru industri otomotif global. Produsen raksasa hingga pendatang baru menjadikan ajang ini sebagai barometer utama persaingan pasar.

Tren Pasar Kendaraan Listrik 2026

Berdasarkan data China EV DataTracker, performa pasar EV di China hingga April 2026 menunjukkan dinamika yang menarik. BYD masih kokoh sebagai pemuncak takhta penjualan. Di belakangnya, merek-merek seperti Geely, Chery (NEV), Changan, dan Leapmotor terus mencatatkan pertumbuhan tahunan yang impresif.

Sebaliknya, beberapa pemain seperti Xpeng justru mengalami sedikit koreksi tahunan, sementara Li Auto dan Nio tetap bergerak stabil di jalur moderat.

Beijing Auto Show 2026 tidak hanya menjadi ajang pamer kemewahan, tetapi juga menjadi sinyal keras bahwa masa depan otomotif sepenuhnya berada di tangan teknologi pintar dan elektrifikasi.